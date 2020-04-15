孩子吃饭慢怎么办？找对原因是关键

孩子在成长的过程中可能会出现很多问题，比如吃饭慢就是其中一个。遇到吃饭慢的孩子，家长都很头疼，因为这种行为非常耽误时间和健康。那么孩子为什么吃饭会慢呢？遇到吃饭慢的孩子家长该怎么应对呢？今天我们就一起来解决这些问题！

孩子吃饭慢的原因有哪些？

1.肠胃不舒服：孩子吃饭慢有一定的原因，有可能是肠胃不舒服。一旦肠胃不舒服，他们的肚子就会有饱胀感或者不适，这样他们吃饭的速度就会很慢。

2.牙齿问题 ：如果孩子的牙齿出现问题，比如说上下颚咬东西缝隙比较大，那么孩子们吃饭的速度也会慢下来。因为他们没办法快速咀嚼食物，需要分批咀嚼，这样就会更耗费时间。

3.孩子挑食：很多孩子会挑食，当他们遇到不喜欢的食物时，他们吃饭的速度就会比平时慢。

4.孩子不饿：如果孩子餐前吃的多加上运动又少，那么正餐时他们可能感觉不到饿。这个时候如果让他们吃饭，他们吃的速度自然不会快。

5.动作失衡、注意不集中：小孩子的协调能力没法和成人比，所以他们拿勺子或者筷子时，很难拿稳；另外，孩子们好奇心重，注意力又不集中，周围的事情很容易引起他们的注意，从而导致吃饭速度慢。

6.孩子想向父母提条件：有些孩子吃饭慢是故意的行为，因为他们想通过这个方法向父母提条件。父母如果答应了他们的条件，那么他们吃饭的速度就会变快。

7.碗里饭太多：很多家长给孩子盛饭时会盛很多，他们以为孩子吃多对身体好。但孩子看见碗里的饭太多，会有一定的心理压力，所以吃饭速度会放慢。

如何解决孩子吃饭慢的问题？

1.合理安排就餐时间：孩子就餐的时间要安排合理，一天吃的次数不要太多，不然孩子在正餐时就不喜欢吃饭，吃饭就会慢。

2.营造良好就餐环境：孩子就餐时，家长要营造一个轻松、愉悦的环境，可以放轻音乐，让孩子快乐进食。不过在就餐时尽量不要逗孩子，也不要看电视，不然孩子被吸引后吃饭速度就会变慢。

3.盛饭要有技巧：给孩子盛饭应该遵循少盛多添的方式。这样孩子们吃饭就会有成就感，吃饭速度也会变快。

4.教育方式要一致：在学校孩子都是自己吃饭，但在家很多家长喜欢喂孩子吃饭。如果想孩子吃饭速度快，那么就得同样让他学会自己吃饭。

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