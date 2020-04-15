春季适合补水，海蛎子豆腐青菜汤了解一下！

海蛎子豆腐汤，是我们海边孩子从小吃到大的一道鲜美无比的海鲜汤。海蛎子有强肝解毒、净化淤血、滋容养颜的作用，而牡蛎中所含丰富的牛黄酸有明显的保肝利胆作用，是防治孕期肝内胆汁瘀积症的良药，含磷丰富，由于钙被体内吸收时需要磷的帮助，因此有利于钙的吸收。我今天还加了小白菜和绿豆芽，营养更丰富，口感也更加鲜香味美哟~

配料：

海蛎子11只、豆腐200克、小白菜2颗、绿豆芽60克、葱姜少许、花生油5克、芝麻油4克、盐适量、鸡精1克、胡椒粉1克。

制作方法：

1.绿豆芽摘洗干净，海蛎子清洗干净后，把海蛎子肉扣出来，小白菜摘洗干净后用刀切成段，葱姜切碎，豆腐切块焯水备用。

2.锅中倒入花生油烧热后，先爆香葱姜碎，再把绿豆芽放入锅中，大火快速翻炒均匀，加入适量清水煮沸，放入豆腐，加入适量的盐和鸡精调味。

3.大火烧开后，先放入小白菜茎煮沸，再放入小白菜叶和海蛎子肉，大火煮沸后，放入胡椒粉调味，淋上芝麻油，即可关火。

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