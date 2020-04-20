来一盘红椰菜扇贝饺子，有颜值，有味道！

今天来一个不一样的饺子，包出来的饺子粉嫩粉嫩滴，美极了，味道酸鲜味十足，快来带宝贝吃吃吧~

配料：

红椰菜100克、紫甘蓝150克、猪肉150克、扇贝边100克、蒜苗1颗、香菜1颗、花椒粉1克、盐适量、鸡精1克、生抽8克、蚝油8克、料酒6克、鹌鹑蛋2枚、麦芯粉200克、紫甘蓝汁105克、花生油20克。

制作方法：

1.把紫甘蓝用刀切成丝后，用少许盐腌制半个小时，腌制好的紫甘蓝纳干汁，汁不要倒掉，留着一会和面用，把纳干汁的紫甘蓝用刀剁碎，蒜苗和香菜切碎，扇贝边冲洗干净后，用刀剁碎。把猪肉先切丁，再剁成肉泥。

2.把剁好的肉泥放入大一点的容器里，放入生抽和蚝油，花椒粉和适量的盐，料酒和鸡精调味，先顺时针方向搅拌上劲后，再打入两个鹌鹑蛋和花生油，继续顺时针方向搅拌上劲，这个时候加入提前剁碎的紫甘蓝和蒜苗，香菜和腌制的红椰菜搅拌均匀即可。

3.面盆里放入麦芯粉和紫甘蓝汁，和成光滑的面团，盖上保鲜膜静置半个小时，静置好的面团揉匀后，搓成长条揪成大小一致的剂子，用擀面杖擀成圆形薄面皮，面皮上放入适量的馅料，包成自己喜欢的模样即可。

4.锅中倒入适量的清水烧开后，放入包好的饺子，大火煮沸后点少许清水，反复3次，看见饺子全部漂浮在水面上，即可关火。

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