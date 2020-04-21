拒绝盲目输液！孩子有这几种情况不需要打点滴

尽管这两年一直在强调输液不可盲目，仍有不少家长在孩子生病时，要求医生给予输液治疗，似乎只有输液才能药到病除。要知道，输液治疗要根据宝宝的病情合理使用，千万不能随便乱用。接下来，就让我们好好了解一下：

Δ 输液主要输的是抗生素！

大多数情况下，输液使用的主要药物是抗生素。通常，是将抗生素药物溶解在盐水或葡萄糖水中，除了抗生素药物外，还会注入止喘药、退烧药等缓解症状的药物。

Δ 孩子需不需要输液，如何判断

宝宝需要输液治疗的情况

如果宝宝出现以下情况，说明病情较重需要输液治疗：

（1）脱水情况比较严重

宝宝肠胃不适，出现了较为严重的呕吐和腹泻症状，又吃不下东西，为了避免发生脱水，需要输液治疗。

（2）出现严重的过敏反应

发生严重的皮肤过敏反应时，患儿会浑身发痒，十分难受，此时需及时输液，缓解症状。

（3）发生严重的细菌感染

如果是比较严重的细菌感染，比如阑尾炎、猩红热、脑膜炎、肺炎、中耳炎、化脓性扁桃体炎等疾病，需输液治疗。

（4）哮喘发作

宝宝哮喘发作时情况危急，如果不能及时用药，有可能会发生窒息危及生命。所以，此时可能需要立即输液注入一些平喘药物。

（5）出现某些紧急的病

例如喉炎，需及时输入激素类药物或抗生素类药物，防止病情恶化。

（6）病情紧急需要抢救

如果患儿病情较重或陷入昏迷，这种情况根本没法吃药，在患儿入院时医护人员会在他身上留置输液针头，以便输送营养和药物。

宝宝不需要输液治疗的情况

如果宝宝有几下几种情况，就无需输液治疗：

（1）感冒，无论是患细菌性感冒还是病毒性感冒，只要症状不重，如低热、打喷嚏、流鼻涕等等，如果可以吃药，就无需输液，大家只需让孩子按时吃药、多睡觉、多喝水，身体就会康复。

（2）患支气管炎，如果只是伴有低烧、轻微咳嗽症状，按时给宝宝吃药即可，不需要输液。

Δ 医生问要输液还是吃药，怎么回答？

有的医生会询问父母的意见：是输液还是吃药？此时家长要怎么回答呢？通过以下几点，慎重考虑：

1.查看血常规

大家平常做做功课，学会看血常规，了解患儿是细菌感染还是病毒感染，继而判断下是否需要输液。

2.重视输液风险

要谨慎输液，要知道如果宝宝没有发生细菌感染或者仅仅是发生轻微的细菌感染，输入抗生素都会对宝宝健康带来不利。如果长期如此，不但会损伤宝宝的肝脏和肾脏，还会让宝孩子身体出现很强的耐药性。

3.听从医生建议

当医生问你是要吃药还是输液时，说明孩子此次感染是可以口服或者输液的，建议先选择口服药试试，或者在孩子输液前问问医生是否有口服药。当然，如果医生强烈建议输液治疗，那么还是听医生的好！

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