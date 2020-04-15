孕妇哪种睡姿最好？这么睡能安胎！

提起睡姿，你或许会说，只要自己睡得舒服就行了。但对于准妈妈而言，采用何种姿势睡觉可是有讲究的，采用正确的睡姿不但睡得舒服，还能有助于胎儿的生长发育。那么，准妈妈应采取哪种睡姿好呢？

孕早期可随意，孕晚期要谨慎



孕早期：可采用任意睡姿

孕早期，宝宝在妈妈的盆腔内，自身压迫和外力直接压迫都不会产生什么影响，大家怎么舒服就怎么睡。不过建议大家，最好改掉搂着东西睡或趴着睡等不良睡姿。

孕晚期：不宜采取仰卧睡姿

孕晚期，增大的子宫对下腔静脉产生压迫，影响下肢血液回流心脏。准妈妈睡觉时如果采用仰卧睡姿，除了会引发痔疮和下肢静脉曲张外，还会影响排尿量，让下肢水肿变得更严重。

最好不要采用右侧卧位

若是喜欢用右侧卧位，要当心，因为这会让子宫系膜和韧带一直紧绷，妨碍母体对胎儿的血液供应，有可能导致胎儿发生慢性缺氧，甚至会窒息死亡。

孕期最佳睡姿是左侧卧位

孕期最佳睡姿是左侧卧位，这种睡姿有助于母婴健康：

1.改善胎盘供氧情况

孕晚期，左侧卧位可以改善子宫血管张力，提升胎盘血流量，给胎儿提供充足的氧气，帮助其健康发育。

另外，孕期采用左侧卧位对减少低体重儿的出生率和围产儿死亡率意义重大。尤其是胎儿发育迟缓时，采用左侧卧位可以获得良好的治疗效果。

2.缓解动脉受到的压迫

左侧卧位可以有效缓解子宫带来的压迫，保持子宫动脉的正常血流，从而给胎盘提供充足的营养供应，保证胎儿的正常发育。

3.增加流回心脏的血液

回流心脏的血液增多，会提升肾脏血流量，增加脑组织的血液供应，从而可以避免或减轻妊娠高血压综合征。

TIPS：左右侧卧位睡姿可交替进行

当然了，晚上睡觉时总是采用一种睡姿是不实际的。大家可以左右侧卧姿交替进行，左侧卧位为主、右侧卧位为辅。尽量不要仰卧，尤其是到了中后期。

养成左侧卧位习惯的具体步骤

有的准妈妈晚觉时不习惯左侧卧位，可通过以下步骤慢慢养成：

Step1：购买侧睡枕

网上有各种各样的侧睡枕，说实话，还真的是一款神器，让你睡得更舒服。

Step2：背后放枕头

采用左侧卧位睡姿时，可以在背后垫一个折叠的小棉被或或者高一点的枕头。睡觉时后背靠着它们，久而久之，也就习惯采用左侧卧位了。

Step3：不要压着左胳膊

采用左侧卧位睡觉时，大家尽可能不要把左胳膊完全压在身下。左臂可以伸向上方，但不要放在胸前，这样睡更舒服。

Step4：保持心态放松

晚上睡觉前洗个热水澡、喝杯牛奶，放松精神，这样有助于快速入睡。

Step5：提前适应

在孕早期就开始采用左侧卧位睡姿，等到了孕中期和孕晚期就变得很习惯了。

Step6：交替更换睡姿

左侧卧位睡得不舒服，大家可以翻翻身，左侧卧位和右侧卧位交替轮换着睡，但还是要以左侧卧位为主。

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