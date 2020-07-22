孩子哪些部位像妈妈？哪些像爸爸？这篇说得很清楚

只要是自己的孩子，就可以找到父母的“影子”。那么，孩子哪些部位像妈妈，哪些像爸爸呢？今天我们就来揭秘！

遗传概率100%的体貌特征

孩子的以下体貌特征，来自于父母的绝对遗传：

1.双眼皮

爸爸是双眼皮，大多数情况下孩子也是双眼皮。有的孩子出生时是单眼皮，长大后也会变成双眼皮~

除了双眼皮外，长睫毛、高鼻梁、大耳垂、大眼睛等五官特征都是从爸妈那里获得的特征性遗传。

2.下颚

下颚是显性遗传，如果爸爸妈妈有一人是突出的大下巴，孩子肯定也是大下巴。

3.肤色

孩子的肤色遵循“中和父母”的原则。比如说，爸爸妈妈的皮肤较黑，孩子的皮肤往往不会很白；爸爸妈妈一方皮肤较黑，另一方皮肤较白，孩子的皮肤会偏向“中性”，但也有可能偏向父母其中一方。

遗传概率超过50%的体貌特征

以下三种体貌特征出现遗传的概率较大：

1.青春痘

爸爸妈妈都有过青春痘，孩子有青春痘的概率比没有家族史的孩子高20倍。

2.秃头

秃头通常只传男不传女。如果爸爸是秃头，儿子的概率有二分之一。姥爷是秃头，外孙也的概率是四分之一。

3.肥胖

爸爸妈妈都胖的话，孩子是“小胖墩”的概率高达53%。如果爸爸妈妈有一人是“胖墩”，孩子肥胖的概率为40%。这说明，孩子的胖瘦遗传父母的概率超过50%。

所以呀，父母也要以身作则，保持科学的饮食，并经常参加体育锻炼。

遗传概率较小的体貌特征

白头发是一种隐形遗传，发生概率较小，一般很难出现。如果爸爸妈妈有“少白头”，通常是不会遗传给孩子的，大家不必过于担心。

后天可以改变的遗传特征

以上这些体貌特征通常无法改变，但有两种遗传特征可以后天改变：

1.腿型

如果孩子和父母一样，双腿有很多脂肪堆积，完全可以通过后天锻炼让腿部曲线更好看。

2.声音

一般而言，男孩的声音特征像爸爸，女孩的声音特征像妈妈。从父母那里遗传来的声音特征如果不完美，大部分可以通过后天的发音训练进行改变。音质不好的孩子通过科学训练，一样可以拥有甜美的嗓音。

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