下午2点爸爸掀被子喊孩子起床，女儿拿出剪刀欲干架

4月7号晚上11点多，杭州有一位母亲报警说，丈夫和女儿正在房间里面对峙，女儿还拿起了一把剪刀！原来，女儿读大一，疫情影响一直待在家，下午三点有网课，但两点的时候，父亲见女儿还躺在床上，就用手机拍了段小视频发到了家庭微信群里。女儿很委屈，自己明明一直都在家帮忙做家务，还被父母责备，自己关进房间生闷气，父亲还不敲门就进来掀被子，于是一时生气，就拿起了剪刀。

微博下面的网络评论大多都在说这个爸爸问题很大。

确实孩子这么大了，不敲门进入，然后还掀被子，有点不太尊重孩子的自尊和隐私。这好像是很多父母都会犯的通病，尤其是老一代，教育方式还是会显得粗放些，不太会把孩子当做一个独立的人去看待与尊重。

女儿=我的，读大学=小孩子。

但也有网友表示，要是男女互换，换成妈妈掀儿子被子，可能很多人都能理解。

额，孩子赖床到下午确实有值得指正的地方，母亲掀成年儿子被子的情节在影视作品里也是屡见不鲜，但这也不能改变掀被子行为的错误性。

孩子的隐私权我们还是要保护的，无论是女儿还是儿子。父母教育孩子当然出于好心且天经地义，但得用正确的手段，否则只能把矛盾激化。好心办坏事，仍然是坏事。

之前网上一直有在聊，亲情就是远香近臭。

过年的时候，微博上有一个热议话题就叫：春节假期的母爱保质期只有一天。就说放假回家第一天，爸妈对自己各种关心，做一桌好菜，嘘寒问暖。第二天开始就要吹毛求疵了。

不起床要骂；玩手机要骂；待在家里不出门说整天赖在家里，出门玩说整天在外面疯不回来；穿得多说捂蛆，穿得少说是不是找病……

家长要是想挑孩子的刺，根本就不会讲啥逻辑。

我妈就说过躺在沙发上我，整天也不动一个，身体就要废掉了。其实前一天我刚刚踢完一场球，一个月前1小时47分跑完了一个半马。

所以我们的家长在教育孩子上也要讲究一些方式方法，控制欲不要太强。把孩子当做一个独立的人是尊重，而不是自己的私有物品与宠物。

同样，孩子也要做好自己的生活管理与情绪管理，不要动不动就拿剪刀。有些伤痕一旦造成，就再也无法挽回了，无论是生理上的，还是心理上的。

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