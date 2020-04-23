哺乳期难熬？可以喝点咖啡提神哦~

如果你处在哺乳期，也可以喝咖啡。每天适量喝咖啡，不太可能对宝宝产生负面影响。一些专家认为，每天摄入200到300毫克的咖啡因（2—3杯咖啡中的咖啡因含量）对人是安全的，可以让人精力充沛。不过，一杯咖啡中的咖啡因含量会因为咖啡豆的种类和冲泡时间而变化哦~

咖啡因和母乳

乳汁中的咖啡因含量在饮用1-2小时达到高峰，之后逐渐减少。当你喝咖啡时，很少的咖啡因会通过母乳进入宝宝体内。在母乳喂养期间，0.06%至1.5%母亲摄入的咖啡因会输送给婴儿。

需要注意的是，咖啡因存在于其他食物和饮料中，如茶、巧克力、能量饮料和汽水。在计算每天的咖啡因摄入量时，记住要包括所有的咖啡因来源。

虽然美国儿科学会已经将咖啡因列为“通常与母乳喂养相容的母体药物”，但是还是建议将咖啡因的摄入量限制在每天300毫克或更少。

咖啡因对婴儿有什么影响？

如果你每天喝10杯或更多的咖啡，宝宝会出现一些症状，包括：易怒、睡眠差、焦躁不安。早产儿和新生儿通常反应更明显，因为他们分解咖啡因的速度要慢一些。

一些婴儿对咖啡因也比其他宝宝敏感。如果你发现自己喝完咖啡喂奶后宝宝有以上症状，可以考虑减少摄入量，或者等到喂完孩子后再喝咖啡。

咖啡对母乳喂养母亲的影响

摄入过多的咖啡因也会给妈妈带来不愉快的影响。每天喝超过四杯可能导致易怒，容易紧张不安。还可能会有以下不适，包括：偏头痛、睡眠困难、尿频、胃不舒服、心率加快、肌肉震颤。

Tip：获得更多能量的自然方法

想要自己提提神，除了喝咖啡还有以下方法：

1.多喝水

增加饮水量有助于身体保持水分，甚至会让你觉得更有活力。毕竟，脱水的第一个迹象就是感到疲倦。哺乳期每天应该喝13杯水。

2.锻炼身体

当感到疲倦时，运动可能是头脑中最不想做的事情，但是绕着街区散步或者做几组锻炼可以提高内啡肽，降低压力水平，也可以提高睡眠质量。

3.均衡饮食

虽然建议根据体重和活动水平而变化，但是你应该每天增加500卡路里的热量，或者在哺乳期间每天摄入2300到2500卡路里的热量。吃得足够可以帮助能量水平和母乳供应。

4.社交

宝宝刚出生的那段时间，你很容易心力交瘁。走出家门，和朋友和家人交流互动可以帮助精神振奋。

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