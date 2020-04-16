“中年油腻”不只是男人，还有可能是你！

和集美们聊天的时候，免不了谈到男人，这其中就包括谁谁家老公越来越“中年油腻”。在大家的意识里，对中年油腻大叔都有个非常清晰的形象，比如发少秃头、喜欢盘串、不分场合开黄腔……

而最近继“中年油腻大叔”后，出现了“中年油腻妇女”，虽然都不想承认，但是不得不说，有很多妈妈已经被贴上了“中年油腻妇女”的标签，这对于爱美的人来说，真的是“扎铁了老心”啊~

有这些特点的妈妈们要注意了，你可能已经“中年油腻”了！

1.虎背熊腰

因为怀孕生产的关系，妈妈们都会胖一些，这是比较正常的情况。但是如果体重增长幅度特别大，比如胖了30斤、40斤甚至是50斤往上，那么就比较夸张了。现在可不是唐朝，大家还是以瘦为美，过胖就很影响形象了。

此外有些妈妈不仅胖，同时背很厚、腰很粗，也就是标题上提到了虎背熊腰，这基本上是“中年油腻妇女”的标配了，一旦真的出现这种情况，那么真的很影响美观，衣服也非常难买。

2.皮肤变差

不少妈妈说自从自己怀孕之后，皮肤就每况愈下，尤其是生完孩子后，皮肤更是差到极点。不过因为这个时候怀着宝宝，担心护肤品会对他有负面影响，所以就一直忍着不使用护肤品。

而等到生完孩子后，妈妈们又要照顾孩子又要兼顾工作和生活，更没有时间管皮肤，于是皮肤就出现发黄、出油、长斑等一系列问题了。

3.邋遢不收拾

不管是男性还是女性，只要一邋遢，就会平生许多油腻之感。可能有人会说别人有钱才可以光彩照人，但事实上只要你愿意花时间收拾自己，一样可以干干净净的，比如出门的时候给自己撸个淡妆。

当然也不是让妈妈天天化妆，如果只是在家带宝宝，不需要出门，那么自然是怎么舒服怎么来；而如果要带宝宝出门，那么还是稍微收拾一下，花个几分钟稍微收拾一下自己，人会更精神也更有气质一些。

“中年油腻”危机，该如何自我救赎？

我还是曾经那个少女，没有一丝丝改变。那么要如何避免中年油腻，永远18岁呢？这就需要在怀孕的时候，就要做好以下几点：

1.坚持锻炼

即便是在怀孕期间，也不能忘记锻炼，因为怀孕会对身体有一些损伤，而坚持锻炼则可以提高机体的抵抗力以及自我的修复能力，减少怀孕对身体的伤害。不要担心锻炼会很累，事实上孕期锻炼会让你更加有精神，而且对未来的生产也更有利。

2.学会护肤

孕期也可以护肤，不过因为是特殊时期，所以不少含有激素和化学成分的护肤品都没法使用，但是正常的简单护肤还是可以进行的。此时护肤主要目的就是补水，平常可以敷一些天然的补水面膜。

3.合理饮食

相信不少妈妈在孕期都会被要求大量进食，觉得这样才可以给宝宝提供足够的营养素。但事实上，宝宝生长需要的营养素没有那么夸张，准妈妈们只需要多吃营养丰富的食物即可，否则过多的食物会变成身体的脂肪，导致体重增长过快。

产后注意饮食，让身材尽快恢复！

哺乳期的妈妈需要注意营养摄入，但绝不是胡吃海喝，否则不仅吃到反胃，还会导致体型越发肥胖。下面这三类食物可以多吃，不仅可以保证奶水充足，还可以让身材尽快恢复。

1.水果蔬菜

哺乳期的妈妈要学会控制饮食，多吃水果蔬菜，比如青菜、菠菜、西红柿、苹果、香蕉、猕猴桃等，都是健康的食物。需要提醒的是，不推荐妈妈食用太凉的食物，这很可能导致宝宝出现腹泻问题。

2.高纤维食物

想要在哺乳期也能减肥，那么就要多选择一些高纤维、低热量的食物，比如我们常见的玉米、番薯、燕麦等等，除此以外，其它各类粗粮都是非常好的选择。

3.高蛋白食物

高蛋白主要是确保蛋白质的摄入，以满足宝宝和妈妈日常所需，比较推荐的有牛奶、鸡蛋等，不仅味道好还很容易消化吸收。

产后想要找回之前的自己，甚至是比之前的自己更好，那么一定要做好产后恢复，好好锻炼、护肤和中年油腻妇女说拜拜~

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)