宝宝不足12月，这些食物千万别碰

没有满周岁的宝宝肠胃功能还没发育完善，所以这个时候的宝宝在饮食上需要小心。有些食物是不适合给他们吃的。那么，都有哪些食物呢？小编现在就带宝爸宝妈们去了解“内幕”。

未满周岁宝宝不能吃的食物有哪些？

1.易引起食欲不振的食物

有些食物口味比较重，比如味精、芥末、西红柿酱、辣椒酱、沙茶酱、大蒜、生姜、酸菜、胡椒、大葱等，如果宝宝未满周岁就吃这些食物，会加重宝宝肾脏的负担，导致宝宝食欲不振，还会干扰宝宝体内营养的吸收。所以未满一岁的宝宝这些食物不要碰。

2.引起宝宝过敏的食物

不同的食物对小宝宝会造成不同的影响，有些食物宝宝食用了会过敏。这些食物有蛋清、含汞高的海鱼。蛋清的蛋白分子小，如果进入到宝宝血液中，那么宝宝可能会出现荨麻疹、湿疹等疾病，而含汞高的海鱼容易影响宝宝的神经系统。

3.高糖、高脂肪食物

一岁内的宝宝太小所以不要吃糖果或者巧克力等高糖或高脂肪食物。这些食物对宝宝的牙齿不利，容易导致他们长蛀牙。

4.刺激性强的食物

小宝宝们不能吃刺激性强的食物，比如含咖啡因饮品，糖分不仅多还没营养，吃多了会影响宝宝的生物钟还会让宝宝长蛀牙；还比如功能饮料含有丰富的电解质，而宝宝的排代谢功能不健全，喝多了这种饮料对宝宝的肝肾都会造成负担……

5.太腻、太咸的食物

油炸食品、肥肉、煎炒食物、咸菜等如果小宝宝食用多了可能引起消化不良，也可能导致宝宝呕吐，所以最好别吃这样的食物。

6.不容易消化的食物

有些蔬菜和肉类不容易消化，比如竹笋、菜梗、墨鱼、章鱼等都不适合宝宝食用。

7.蜂蜜

虽然蜂蜜营养丰富，但是它可能含有肉毒杆菌。而宝宝体内的菌群还没建立完善，一旦食用蜂蜜可能出现腹泻、呕吐等症状。所以最好还是不要给一岁内的宝宝吃蜂蜜。

8.小粒食物

核桃仁、瓜子、黄豆、花生米等小粒食物也不适合宝宝食用。因为这些食物可能被宝宝吸入气管。

总之，周岁内的宝宝肠胃发育不完善，很多食物都不能食用，特别是上面提到的一些食物，宝爸宝妈给宝宝备食时一定要谨慎！

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