脸上冒痤疮太难看？试试芦荟吧

芦荟是一种肉质植物，有厚厚的锯齿状的叶子。芦荟叶里的透明凝胶有着不俗的抗菌性质，所以经常被用来舒缓皮肤的灼伤或发炎，也有人用它来治疗痤疮。那么具体该如何操作，才能治疗痤疮呢？

1.局部使用纯芦荟精华素

芦荟具有抗炎、抗菌和抗氧化的特性，长久以来它被用于清洗伤口、止痛和治疗烧伤。很少有人对它过敏，而且局部使用它的风险极低。你也可以对痤疮爆发部位进行定点治疗，晚上把芦荟放在患处，然后在早上洗掉，以减少红肿和刺激。

2.芦荟、蜂蜜、肉桂面膜

芦荟具有抗菌的特性，可以帮助控制和减少导致痤疮的细菌。另外两研究并发现，肉桂和蜂蜜也具有相同效果。通过将这三种方法结合在一起进行一次家庭治疗，使皮肤光滑，没有痤疮。

3.芦荟和柠檬汁面膜

含有芦荟和柠檬汁的面膜可以让脸部皮肤焕然一新，同时清洁毛孔，杀死一些可能导致痤疮的细菌。一些临床试验表明，水果酸，比如柠檬汁中的酸，是治疗痤疮的有效清洁剂。如果你需要在皮肤上均匀涂抹这种面膜，确保柠檬汁和芦荟的比例是1:8，这样你就不会因为柑橘的酸度而刺激皮肤。将混合物留在皮肤上5到10分钟，然后彻底冲洗干净。

4.芦荟抗菌喷雾

既然芦荟精华素可以刺激健康的皮肤细胞生长，那么就说明购买或自制芦荟喷雾或许是值得的。这种水雾会滋润脸部而不会造成油光或油脂分泌过多，从而堵塞毛孔。

5.芦荟、糖和椰子油磨砂

如果你对治疗痤疮的自然疗法感兴趣，你可以把芦荟和椰子油和糖结合起来，做一个DIY去角质产品。去死皮能去除毛孔中的死皮细胞。生的或白色的蔗糖可以轻轻刷掉这些旧细胞，从而帮助芦荟精华更轻松的进入皮肤、刺激健康的皮肤生长。椰子油本身就有抗菌的特性，而且它也是天然的润肤剂。

5.芦荟和茶树油清洁剂

经过科学研制，茶树油是也含有抗菌和抗痘成分，将其与芦荟混合可能产生明显的效果。

6.芦荟膏

芦荟具有抗炎的能力，使其成为商业治疗痤疮的常用成分。查看药店痤疮治疗部分的成分列表，添加更多的芦荟到你的皮肤护理方案。

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