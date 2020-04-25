家庭治敏小技巧，太方便了~

生活中不少妈妈会发现，自己的皮肤会有瘙痒、发红、肿胀、皮肤剥落、开裂等情况，这其实就是过敏了。而想要避免皮肤过敏问题，最好的方法就是尽量避免接触过敏原。可是如果不小心解除了过敏原，我们该如何缓解或治疗这一问题呢？

1.麦片

燕麦片具有多种生物活性，包括抗氧化和抗炎成分。这些都有助于缓解过敏性皮肤反应的瘙痒。使用燕麦片治疗皮肤过敏反应的常用方法包括燕麦浴或燕麦胶，两者都需要粉状燕麦片，妈妈们可以使用搅拌机、食品加工机或咖啡研磨机将燕麦片研磨成细粉，从而制作粉状燕麦片。

燕麦浴：将1杯粉状燕麦片加入温水浴缸中，充分混合，然后进入浴缸，完全沉浸身体。30分钟后，用凉爽温和的淋浴冲洗干净。

燕麦粥：将1/4杯燕麦片加入搅拌碗中，加入适量蒸馏水搅拌直到出现可涂抹的糊状物，将糊状物涂抹在患处，并且用湿布裹起来。30分钟后，取下湿布，用冷水轻轻冲洗。

2.小苏打

小苏打可以解决皮肤酸碱度失衡问题，起到抗炎作用，可以缓解皮肤过敏。

小苏打液：混合4汤匙小苏打和12汤匙蒸馏水直至形成糊状物，将糊状物涂抹在发痒的部位，10分钟后用冷水轻轻冲洗。也可使用椰子油代替水。

小苏打浴：将1杯小苏打混合到温水浴缸中，浸泡约15分钟后用温和的温水淋浴冲洗感觉。

3.植物和草药

芦荟：局部使用芦荟植物的透明凝胶，可以缓解特应性皮炎和其他皮肤问题的瘙痒，这种常见的多年生草本植物是特应性皮炎的潜在有效替代疗法。

柿叶提取物：口服柿子叶提取物，可以预防和治疗特应性皮炎。

魔芋神经酰胺：口服魔芋神经酰胺可以改善特应性皮炎患儿的皮肤状况并降低了过敏反应。

Tip：皮肤对植物、动物、食物或其他物质的过敏反应可以通过许多家庭疗法缓解。需要提醒的是，在接受任何药物治疗之前，请咨询医生。

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