爱吃甜食的宝宝注意了，这些毛病容易找上门！

大多数小宝宝都会钟爱甜食，比如糖果、巧克力等。有些家长也溺爱宝宝，他们喜欢吃就给他们买。不过，家长们知道吗？如果宝宝们吃多了甜食容易患病！

宝宝吃甜食有一定的好处。比如甜食中含有热量可以为宝宝提供热能，甜食中的糖还会维持宝宝神经系统的正常功能，也会促进宝宝体内蛋白质的合成。同时，适当的给宝宝吃一些甜食还能帮助宝宝提高记忆力、理解力和反应能力及注意力。那么甜食是不是吃的越多越好呢？当然不是，宝宝吃多了甜食容易惹上这些毛病：

1.容易烦躁

宝宝如果食用过多的糖，那么糖快速氧化的过程中会消耗维生素B1。而维生素B1的来源是食物，孩子吃多了糖可能食欲不振，从而导致维生素B1摄入不足。维生素B1的缺乏又会导致葡萄糖氧化不全，从而产生乳酸。新的产物会影响孩子的中枢神经活动，让孩子容易出现情绪不稳、爱哭闹、精力不集中等问题。

2.过分依赖甜食

如果孩子平时吃的甜食比较多，那么孩子们的口味也会发生变化。他们可能就会喜欢吃甜腻的食物，一旦这些甜食食用过多，那么他们对其它食物就会没有兴趣。这样一来孩子体内摄入的营养就不均衡，孩子可能会出现一系列其它问题。

3.内分泌疾病

孩子食用过多糖，可能出现内分泌疾病。因为糖分摄入太多，孩子机体代谢中胰岛的负担会加重，可能导致出现糖尿病。

4.钙负荷加重

假如孩子们吃的甜食过多，那么在代谢过程中会有新的产物出现，比如丙铜酸。丙铜酸会让孩子的机体呈现酸中毒的状态，孩子体内的碱性物质比如钙，为了维持体内的酸碱平衡会参加中和作用，这样体内的钙数量会减少。那么孩子可能出现骨质疏松，甚至出现血管平滑肌收缩、肌肉硬化等症状。

5.降低孩子的免疫力

有研究表明孩子如果经常吃甜食会降低他们的免疫力。不仅如此，甜食吃的过多还会影响孩子的睡眠。

因此，虽然吃甜食对孩子有一定的益处，但物极必反，甜食吃的过多会让孩子出现一系列问题。所以家长们要控制好孩子的甜食摄入量，可以适量给孩子吃一些甜食，但不可过多。

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