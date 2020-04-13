【育网辟谣】大疫当前，妈妈们最关注的谣言榜

新型冠状病毒肺炎来势汹汹，牵动着全国人民的心，社会各界纷纷投入到抗击肺炎的行动中。然而每天各种“据说”“网传”等不实信息趁虚而入，刺激着妈妈们紧张的情绪。为了让大家不受到各类谣言地蛊惑和恐慌，本期《育网辟谣》整理了妈妈们最关注的十大新型冠状病毒谣言，帮助大家缓解焦虑，正确面对这场终将被战胜的“战疫”。

真相：错！虽有专家提到说儿童不易感染新型冠状病毒，但不易感染≠不会感染。且目前也已有儿童感染案例，最小仅出生30个小时。

国家卫健委高级别专家组成员李兰娟指出：“没有感染过这个疾病的人，都是易感的。”新冠病毒已确定可以人传人，它的传播途径以呼吸道传播为主，像咳嗽、打喷嚏等均会传播病毒，在人流聚集的地方，一旦预防不到位，没有感染的人都可能会感染。因此无论男女老少，都要重视预防，尤其是老人、孕妇、婴幼儿等免疫功能较差的群体，一旦感染，病情发展往往更快，更要注意防护。

真相：不可以！乳铁蛋白是哺乳动物乳汁中天然存在的一种蛋白质，之前有初步研究显示乳铁蛋白对于婴儿可能有一定的健康益处，这就被演绎成了“吃乳铁蛋白可以增强免疫力”，而后进一步演绎成了“防新型冠状病毒”。

益生菌对人体的主要作用是改善肠道菌群，促进肠道健康。迄今为止的科学研究虽然很多，但基本上都是通过补充特定益生菌改变了特定的生理指标， 这种改变后来就被演绎成“提高免疫力”。

然而目前并没有任何权威机构证明它们能增强人体免疫力，更别说预防新冠肺炎了。其实这是一种营销概念，妈妈们别再交智商税啦。

真相：不会！小编特地专访了纸尿裤行业多位专业人士了解到，医用口罩和纸尿裤虽然都用到无纺布，但是具体材质并不一样，所以不存在征用纸尿裤材料来制作口罩的说法。

口罩无纺布的特点是纤维超细，普遍采用的原料是丙纶，纸尿裤用到的无纺布是普通的。口罩不吸水，但是纸尿裤吸水，这也决定了二者材质的不同。征用纸尿裤材料去做口罩的可能性微乎其微，一般在采购环节就通不过。

而且目前口罩短缺瓶颈并不在无纺布材料，而是口罩成品的产能和出品速度极度跟不上猛增的需求。目前国家也正在积极解决口罩生产线问题，但都不会影响到纸尿裤的生产，妈妈们不要恐慌，纸尿裤不会断货，理性消费！目前最主要的就是做好防护！

真相：错！口罩厚度不等同于防护效果。医用外科口罩摸上去比较薄，但过滤效率却很高。阻水层、过滤层、吸湿层这三层有效阻挡了病毒入侵。市面上的一般棉布口罩，虽然厚实，但基本上不具备预防传染病的作用，不可靠。

也有人觉得多带几层口罩效果更佳，但其实多层口罩容易导致呼吸不畅，更重要的是带多层口罩，空气很难穿透过来，于是就从其他缝隙钻进来，反而达不到阻隔病毒的目的了。建议选择 N95/KN95 或普通外科口罩，并且一层就够，毕竟现在想买也挺难的。

真相：不可以！要不然微波炉和口罩都废了。

无论是用微波炉、电烤箱还是蒸锅加热口罩，一方面口罩内部结构会被破坏，口罩无法再次使用；另一方面，微波炉、电烤箱和蒸锅由于处理医疗垃圾，也不能继续加热食物哦。

若口罩不足，最好的方式就是尽量避免外出！实在没办法，N95口罩摘下后可挂在干燥通风的地方或者装入干净的纸袋中，建议N95的重复使用次数不超过5次，如有破损、脏污，佩戴后呼吸不畅等情况都不能再次使用。一次性医用口罩不建议重复使用，若只是出门倒个垃圾、拿个快递这种几分钟的情况，是可以重复使用的，毕竟口罩稀缺。

真相：错！从流感病毒的性质推测，病毒更喜欢光滑无孔的表面，在毛织品上留存时间更短。

病毒通过飞沫传播，并不是单独在空气中，其可能在任何材质的衣物上停留，只要双手不接触口鼻眼等就行。回家要及时洗手、做好外套的消毒与吹风，比材质选择更重要哦。



真相：没用！目前尚无证据证明熏艾对预防新冠病毒有效，而且在密闭的室内熏艾可能会造成一氧化碳中毒。

醋酸是消毒剂乙酸的一种，一般是通过擦拭物品表面达到消毒的效果。但是熏醋所含醋酸本身浓度就很低，根本达不到消毒的效果。此外，熏醋会加重室内空气污染，刺激呼吸道粘膜，尤其对呼吸道敏感、患有哮喘病的人来说，还可能引发呼吸系统疾病。这个时候还是84、滴露等专业消毒剂更靠谱一些。

End：结束语

面对疫情，我们很渺小，但是在谣言面前我们可以很强大。坚决不信谣不传谣，科学防控，从你我做起。

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