想让宝宝更聪明，多吃这4种食物，少吃这些…

每位家长都希望自己的宝宝有一个聪明大脑，在将来的求学生涯中可以轻松应对。那么下面这些事情，你先得了解一下：

婴幼儿从食物中获得的60%的营养都用于脑部发育，而学龄儿童的数据是25%。由此可见，想要给孩子一个健康大脑，正确地喂养尤为关键。比如很多孩子会有注意力缺失障碍的问题，就是因为脑部营养不良造成的。

肯定有人会问吃些什么好呢？

下面大王就给大家推荐4款保证宝宝大脑发育的食物：

01 海鱼

海产品是非常优质的健脑食品。孩子5岁前，是他脑部发育最重要的时间段。而海产品中富含的ω-3脂肪是构成细胞膜和髓磷脂的基本材料，能够增强神经传递信息的速度和效率，有助于解决孩子的注意力和学习问题。

02 蓝莓

蓝莓的深蓝色果皮中充满了植物营养素类黄酮，它们能让宝宝的血脑屏障保持健康。血脑屏障是脑细胞和供血系统之间的一道薄膜，像一个过滤器一样阻止有害物质进入大脑，同时让健康物质通过。除此以外，蓝莓能够增强神经递质的功能，提高孩子的反应能力。

03 绿色蔬菜

许多绿色蔬菜也富含ω-3。比如菠菜、白菜、芦笋和莴苣。

04 坚果

坚果同样富含ω-3。其中以核桃为甚。

tips1：

学龄前的孩子，吃整个坚果有可能会有噎住的风险。家长可以考虑将坚果打碎或是以坚果酱代替。

tips2：

花生和花生酱建议2岁以后开始吃，以防孩子花生过敏。

有聪明食物，就有垃圾食物。许多化学食品添加剂如果过量食用，就会损坏孩子脑细胞中“线粒体”的部分，让神经递质的活动失衡。

如果你给孩子的食物中有以下这些，建议让孩子少吃为妙：

阿斯巴甜

BHT(二丁基羟基甲苯)及其它防腐剂

纤维含量低的碳水化合物

食用色素

氢化油

水解植物蛋白

加糖饮料

味精

为了宝宝的健康，家长还是尽量选择纯天然的食物，少让孩子摄入那些加工食物吧。

除了以上这些食物，家长最好帮助孩子养成以下这些习惯，同样有助于孩子的大脑发育：

1.少食多餐

因为大脑无法储存葡萄糖，所以它需要稳定的糖原。对脑部发育来说，稳定的血糖意味着稳定的神经机能和情绪。稳定的胰岛素水平，也能保证孩子身体各项机能正常运作。

2.吃好早餐

很多儿童为了可以多睡觉或赶时间上学而不吃早餐，殊不知此举对健康危害很大：

经过一夜消耗，昨天晚餐补充的能量已经所剩不多。人的大脑处于严重缺乏营养的状态。难免精力不集中，无法有效的学习。大量的观察和统计表明，不吃早餐的儿童，在早晨第二节课时，就无法将观察力和注意力集中在课程上了，还会做一些小动作。

3.运动

运动是最好的健脑方式之一。人体在运动时，血液流向大脑，更多血液也就意味着更多的营养。同时，运动时身体释放出神经生长因子，有助大脑发育。此外，运动可以保持胰岛素的稳定，大脑始终能够得到充足的养料。

说了这么多，希望能够帮到大家。也希望下一代的孩子智慧远超我们，在科研事业上大展宏图，让世界人民不再囿于疫情之苦吧。

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