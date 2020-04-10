阅读、玩游戏……这些方法可以养出聪明娃

作为家长都希望自己的宝宝聪明。很多人认为孩子聪明不聪明都是先天决定的，事实上，通过后天的一些方法也可以让孩子更加聪明。想知道这些方法是什么呢?赶紧来了解！

1.母乳喂养

很多女性为了保持身材，拒绝给孩子吃母乳。但如果你想自家孩子日后更聪明，那么还是哺乳吧。据外国一项为期近6年半的跟踪调查发现，吃母乳的孩子比不吃母乳的孩子平均智商要高出5%，学习成绩也更好。

2.积极锻炼

是不是没想到？美国伊利诺伊大学研究结发现，小学生的体育成绩与其学习成绩之间存在明显的正关联。儿童多运动能刺激其相应大脑皮层，使其更活跃，更精确地支配、指导运动和动作的发展。

3.玩游戏

孩子平时可以多玩猜谜语、下棋、填字、九宫格数独等益智游戏，可以提高思维能力、解决问题的能力，还有利于提高智商。

另外，一些视频游戏也可以让孩子更聪明。美国罗切斯特大学研究发现，孩子适当玩视频游戏，其识别、捕捉视觉线索方面的反应能力会提升。

4.培养好奇心

孩子好奇心强的话，会唤醒他的求知欲。平时，大家可以多问孩子问题，教他们一些新技能，多带出去探索，来培养孩子的兴趣。还可以通过讲故事、做手工和实验等方法激发孩子的好奇心。

5.多阅读

阅读也是发展孩子智力的好方法。在孩子还小的时候，家长就可以多给孩子读睡前故事，培养他养成良好的阅读习惯。

6.学习音乐

多伦多大学的一项研究表明，学习音乐有助促进右脑发育，能使孩子智商和学习成绩提高。另一项研究也发现，孩子七岁左右学习乐器有利于提高多种反应能力，以后会更聪明。

7.早餐要吃好

早前就有大量研究表明，儿童吃好早餐可以改善记忆力、注意力和学习成绩。反之，孩子容易疲劳、易怒，反应也更迟缓。

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