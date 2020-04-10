孩子也有自尊心，爸妈们请保护好

有些家长可能认为孩子还小没有自尊心，事实上并非如此。如果大家没有意识到这点，可能容易损伤孩子的自尊心。下面就给大家介绍如何保护孩子的自尊心，一起来学习吧。

1.别干涉孩子的社交

即便孩子在社交方面受挫，家长也最好不要干涉。大家可以根据孩子的一些实际情况给出一些建议，进行适当引导，但请不要干涉孩子交友。

2.适当奖励孩子

当孩子向你展示自己作品时，比如一幅画或是一个小手工，除了语言奖励外，还可以把这些作品放在醒目的位置。大家的赞美可以让孩子的自尊心、自信心随之增强。

3.让孩子有选择的权利

有些家长凡事自己给孩子做主，完全不给孩子选择或做决定的机会。正确的做法是，放手让孩子来选择，比如让孩子自己决定穿什么衣服，或是周末去哪里玩等。这样会让孩子觉得自己受到了尊重。

4.别拿自家孩子和别人作比较

很多家长喜欢拿自家孩子同别人家的孩子进行比较，然后数落自家孩子的缺点，夸大别人家孩子的优点。这会让孩子的自尊心受到严重损害孩子。希望家长们都能学会欣赏自家孩子，如果发现孩子与以往相比进步了应及时给予鼓励。

5.不要笑话孩子

有些家长恶趣味，喜欢逗弄孩子。但孩子可能误以为家长是在嘲笑自己，内心很受伤。大家最好别这么做了。

6.鼓励孩子的探索行为

孩子的好奇心很重，喜欢到处探索。这个时候，在确保孩子安全的情况下，家长不要阻止，而应该鼓励孩子探索自己感兴趣的东西。

7.认真对待孩子的要求

有些家长随口承诺孩子提出的要求，最后却失信。这样做会让孩子感觉委屈，以及自尊心受损。如果想保护好孩子的自尊心，大家应认真对待孩子的每一个要求，无法做到告知缘由，可以满足就遵守承诺。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)