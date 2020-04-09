韩国现N号房“男子版”，受害者大多是少年儿童

据台湾媒体报道，韩国“N号房”主犯赵主彬利用通讯软件非法获取年轻女性个人资料后，胁迫对方成为“性奴”拍摄性虐待视频，受害女性至少有74人。然而据韩国媒体爆料称，近期 “N号房男子版”在网上悄然出现，最小的受害者还只是小学生。

“N号房男子版”遭曝光，最小受害者是小学生

据韩国媒体报道称，最近在通讯软件Telegram上，有人偷偷建立了“N号房男子版”的聊天群组。与此前爆出的“N号房”事件十分相似，只是这次的受害人换成了十几岁的青少年，其中年龄最小的受害者还只是小学生。

在聊天室中，成员们传播、观看各种淫秽照片和视频。据爆料记者透露，涉事聊天室每日进行更新，房主要求受害者自称“禽兽”，并命令他们拍下各种屈辱的性动作。

受害者人数多达19人，“赵博士”被抓后仍每日更新

据悉，目前已经确认的名受害者多达19人，其中18人为未成年人。聊天室的“房主”以“帮忙合成朋友的不雅照”为诱饵，吸引受害青少年上当受骗。等掌握他们的个人信息后，房主就开始胁迫受害青少年拍下不雅视频。

更可怕的是，这个聊天群组是在3月14日建立的，正是“N号房”事件主犯赵主彬抓抓的前两天。“N号房”事件爆出后，已经震惊全国，但这个聊天群组依然每天更新10条以上的性剥削视频。

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