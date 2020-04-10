巨好吃的吐司培根卷，10分钟就搞定~

春困袭来，很多大人小孩早上都面临起床难的问题，早饭也顾不上了。今天就分享一道快手又营养好吃的吐司培根卷，口感丰富又颜值担当，搭配上咖啡和时令的水果，真的是懒人的福音~

配料

吐司片4片、牛肉松15克、培根4片、芝士2片、原味沙拉酱10克、鸡蛋2枚、黑芝麻3克、草莓3颗、糖粉（装饰）用适量。

制作方法

1.把吐司片码在油纸上，挤上沙拉酱抹平，上面再均匀的撒上肉松。

2.放上芝士片，然后把两片吐司摞在一起，如图所示，再把吐司片用刀从中间切开，分成两份。

3.把培根卷在吐司片的中间，把鸡蛋打入碗中后，用手动打蛋器搅打均匀。

4.用刷子把蛋液均匀的刷在吐司片的四周，依次做完所有的吐司片，烤盘垫上油纸，把吐司片放入烤盘中。

5.烤箱提前700w预热10分钟，把烤盘放入烤箱中层，上下管700w烤10分钟左右即可，注意观察颜色，烤箱温度及时间仅供参考。

6.取出烤好的吐司片，筛入白糖粉和黑芝麻，再放上草莓点缀一下即可。

是不是超简单呀~快点动手吃起来~

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