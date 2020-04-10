宝宝不午睡，到底要不要紧？看完这些你就懂了

对很多妈妈而言，宝宝的睡眠一直让她们很头疼。宝宝月龄较小时，妈妈需要经历宝宝入睡难、经常夜醒哭闹的折磨；等到宝宝稍微长大一些，妈妈还要面对“不睡午觉”的纠缠。

民间流传着一种说法：“宝宝不睡午觉危害很大”，很多妈妈都很担忧。那么，宝宝必须要睡午觉吗？宝宝不睡午觉真的会有危害吗？今天育姐就给大家谈谈这个问题。

宝宝一定要睡午觉吗？

宝宝需不需要睡午觉，要根据年龄判断：

0-3个月的宝宝白天大部分时间都在睡觉，随着宝宝逐渐长大，白天睡眠时间和次数会慢慢缩短和减少。

到了1岁到1岁半，宝宝通常只睡午觉和晚觉。

3岁以后，有的宝宝就不是每天都睡午觉了，但这都是正常现象，家长无需担忧。

千万不要强迫孩子睡午觉，特别是有以下这些表现的孩子：

（1）晚上睡眠时间过长：有的孩子晚上七八点就睡了，一觉睡过来，能睡上近12个小时，不午睡也不会影响到身体健康。

（2）总是睡不着：宝宝躺在床上翻来覆去怎么都睡不着，就没必要让他睡了。

（3）睡午觉晚上就睡不着：我曾经遇到过这样的孩子，下午睡了两个小时，到了半夜12点居然还生龙活虎，不肯睡。这种情况，就没必要让他午睡了。

（4）不睡午觉精神很好：有的宝宝不午睡，但依然精力旺盛，那就随他去呗~

如宝宝是否需要午睡，这么判断

判断宝宝要不要午睡，主要看以下两点：

1.晚上睡眠有没有受到影响

对宝宝而言，保证晚上睡眠的质量和时长，对生长发育更重要。如果宝宝午睡后，晚上睡得比平常晚，且睡不安稳，说明午睡已经对晚上的正常睡眠造成了干扰，建议就不要让宝宝午睡或者缩短午睡时长。

2.精神状态如何

随着年龄的增长，宝宝白天的睡眠时间慢慢减少。如果宝宝白天不睡午觉，但依旧活力十足、情绪良好、食欲旺盛，就不要逼迫孩子，说明这个阶段孩子的大脑神经已经相对成熟，大家只要在平常多观察就好。

宝宝不午睡，会对孩子有影响吗

很多人担心，宝宝不睡午觉会影响到身体健康。但这里一定要明确，会不会影响身体健康和生长发育，是由“睡眠质量”决定的，而不是“睡觉时间长短或者说是入睡早、晚”决定的。这也就是说，睡眠质量差才是影响宝宝身体健康和生长发育的“罪魁祸首”。

睡眠质量差会阻碍智力发育

睡眠，尤其是深度睡眠可以提升大脑神经网络功能，让大脑皮层接受感觉刺激，从而有助于智力、认知能力、记忆力的发育。如果宝宝睡眠质量一直很差，就容易出现头晕、思维迟钝、注意力不集中等问题。这点对大人也同样适用！

睡眠质量差会影响长个子

良好的睡眠可以加快生长激素的分泌，从而帮助宝宝健康成长。通常来说，宝宝入睡45-90分钟后，生长激素的分泌量达到顶峰。如果宝宝睡眠质量差，一直处于浅睡眠状态，会妨碍生长激素的正常分泌，影响宝宝长个子。

除了以上两点外，睡眠质量差还会降低宝宝的身体抵抗力，影响健康等问题。

因此，大家的关注焦点应放在如何保证宝宝的睡眠质量上，而不仅仅是睡不睡午觉。

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