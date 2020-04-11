有这些坏习惯快改正，以免带坏孩子

咱们常说，家长要以身作则，给孩子树立好榜样。与此同时，如果家长日常没有注意，那么大家身上的一些坏习惯容易被孩子模仿。下面一起来具体看看吧。

生活小恶习

有些家长可能会有一些小恶习，比如咬指甲、挖鼻孔、忘记洗手等。这些小事看起来无足轻重，但是如果不注意可能导致细菌感染。

如果家长发现孩子这样做一定要及时阻止，告诉他“这是不对的，但我忘记了，但做错了要承认，谢谢你提醒我。”还可以通过玩玩具、读绘本、画画等来转移孩子的注意力。总之，不能放任不管，不然孩子日后也会有这些小恶习。

没有礼貌

有些孩子去别人家做客时会乱翻别人家的东西，这是很无礼的行为。而孩子的这些行为可能是从父母那模仿来的。

如果你想孩子长大后成为一个彬彬有礼的人，那么家长要给孩子树立好榜样。在亲友做客时，先礼貌询问再拿取东西。每次出门前，可以先提醒孩子，进门做客前再次提醒。还有，和大人聊天时别忘了留意孩子的表现，以便随时提醒。

打断别人说话

有些家长性子比较急，有做过打断别人谈话的事情。这种行为显得没有礼貌，以及不尊重对方。孩子原本就喜欢模仿家长，再加上他刚开始学习语言很想表达自己的“见解”，容易学会打断别人说话的行为。

如果不想孩子成为那样无礼的人，那么家长自己要养成等他人把话说完再说话的习惯。如果想打断他人时，可以先道歉“对不起，我想请问……”，让孩子学会以礼待人。另外，当孩子打断谈话时最好避免满足他的需求。

乱丢垃圾

一些家长有乱丢垃圾的习惯，无论在家还是在外，如果手上有垃圾可能就随手乱丢。这一行为不仅污染环境，还会影响孩子，可致孩子也模仿家长养成不良习惯。

建议家长都能养成将垃圾丢入垃圾桶的习惯，并告诉孩子乱丢垃圾是不对的。当看到别人讲垃圾丢进垃圾桶，除了提醒自己，还应趁机教育孩子“这样做地上干干仅仅，走路也不会滑到。”

除了上面的坏习惯孩子们喜欢模仿外，偏食、沉迷看电视、不遵守交通规则、等也容易被孩子模仿。大家如果想教育出优秀的孩子，那么要以身作则，改掉以上的坏习惯。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)