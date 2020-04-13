辅食用什么油好？哪种更适合小家伙？

根据婴幼儿喂养指南的建议，宝宝6-12个月，每天食用油推荐量是0-10克；宝宝1-3岁，每天可以吃5-20克的油；等宝宝3岁后，跟大人差不多的量，但需注意保持清谈饮食。那么，在宝宝辅食里“加油”，选择哪一种油有利于宝宝的身体健康呢？赶紧来学习一下吧。

为何要给辅食“加油”？

母乳和配方奶粉都是高脂肪食品，可以满足宝宝的脂肪需求。添加辅食后，米粉、蔬菜、水果等食物中的脂肪含量较低，如果不添加食用油，宝宝有可能无法获得充足脂肪，进而引发营养不均衡或能量不足，不利于正常的生长发育。

因此，父母在给宝宝做辅食时，建议添加适量的食用油，从而保证宝宝的脂肪摄入量。

哪种食用油适合给宝宝吃？

市面上出售的“婴幼儿专用油”大多只是商家的噱头，没有必要购买。食用油的主要作用是调味，为人体提供能量和脂肪，因此大人吃什么油，就给宝宝吃什么油。

不同类型的食用油所含的脂肪酸不同，营养特点也就有所不同，大家可以根据自己的需要自由选择。建议每种食用油轮着买，让宝宝换着吃，从而让他吸收不同的营养物质，保持营养均衡。

1.橄榄油

橄榄油含有大量维生素、矿物质、不饱和脂肪酸，营养价值极高。橄榄油经过加工后可以让营养成分保持天然状态，非常适合给宝宝食用，但是建议凉拌。

2.玉米油

玉米油富含维生素E和亚油酸，但建议低温烹饪。

3.花生油

可以说，花生油是很多人家里最常用的一种食用油，能够承受200℃以下的高温，煎烹炒炸都可以使用。

4.核桃油

核桃油含有大量不饱和脂肪酸，但不太耐热，适合低温烹调。

除了以上这些食用油外，大家还可以用紫苏油和亚麻籽油。但是这两种食用油气味不是很好闻，有的宝宝并不喜欢，而且，这两种食用油只适合凉拌。

最后提醒下大家，烹饪时千万不要等到油锅冒烟了才倒入食材，以免破坏食用油中的营养成分，或生成致癌物质！

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