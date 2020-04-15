孩子前五年至关重要，你需要记住这几点

在生命的头五年，孩子的大脑发育得比他生命中任何时候都要快，而你与孩子的关系是影响孩子学习和发展的最重要因素之一。下面就让我们来看看在这五年家长需要注意些什么？

关于儿童早期发展

“发展”这个词用来描述孩子身体发育以及学习生活所需的社交、情感、行为、思维和沟通技能的变化。所有这些领域都是相互联系的，每个领域都依赖并影响着其他领域。在生命的头五年，孩子的大脑发育得比他生命中任何时候都要快。孩子早期的经历——人际关系以及所看到、听到、触摸、闻到和尝到的东西——会刺激大脑，并创造了数以百万计的联系。婴儿天生就善于学习，家长要给他们创造一个充满刺激和关爱的环境。丰富多彩的活动给孩子提供了多样的玩耍和学习的方式，这也让他们有较多机会练习所学到的东西。

人际关系：儿童发展的基础

儿童的关系影响到他们发展的各个领域和阶段。事实上，人际关系是孩子所处环境中最重要的经历，因为它教会了他对周围世界的最大了解，也塑造了他看待世界的方式。通过人际关系，孩子了解这个世界是否安全可靠，他是否被爱，谁爱他，当他哭泣、大笑或做鬼脸时会得到什么样的反馈，等等。孩子还可以通过观察他人之间的关系来学习，这种学习是培养孩子沟通、行为、社交和其他技能的基础。一段充满爱意的养育关系可以帮助你和孩子每天多了解对方一点。随着孩子的成长和发展，他的需求也会改变。你需要进一步了解他需要什么，以及如何满足这些需求。

游戏：孩子的成长过程

在早期，孩子的主要学习和发展方式是玩耍。游戏对孩子来说很有趣，这提供给孩子一个探索、观察、实验、解决问题和从错误中学习的机会。孩子需要你的支持和鼓励，但重要的是要在外界协助和自我尝试之间找到平衡，这意味着孩子有时可能会犯错。了解这个世界是如何运作的是孩子学习的一个重要部分。花在玩耍、交谈、倾听和与父母互动上的大量时间有助于孩子学习生活所需的技能，这些技能包括沟通、思考、解决问题、移动以及与他人和儿童相处。

其他需要注意的事项

1.保证健康饮食

健康的食物给孩子成长和发展所需要的能量和营养，这有助于培养孩子的味觉。健康的饮食模式可以帮助孩子从小建立良好的生活饮食习惯。孩子从家长那里学习食物选择的技能，所以帮助孩子养成良好的饮食习惯的最好方法就是言传身教。

2.经常活动

坚持锻炼能让孩子动起来，能发展运动技能，提供给孩子思考和探索世界的机会。所以孩子需要大量的机会来进行积极的游戏，无论是在室内还是室外。

3.注重健康

孩子的健康会影响他的发育。小孩子在成长期间难免会生病，常见的有咳嗽、感冒、耳痛或胃肠炎。这些轻微的儿童疾病一般不会引起任何长期的发展问题。但长期或慢性疾病会影响孩子的发育，这些疾病包括发育和学习障碍，如耳聋或自闭症谱系障碍，以及囊性纤维化、癌症或脑瘫。

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