母乳宝宝未按预期生长，该咋办？

大多数母乳喂养的宝宝，只要能保持良好的喂养状态，就会获得足够的营养，并以一直按照预期的方式增重。但是如果你正在母乳喂养，而新生儿体重增长缓慢或前后不一致，那么他可能得不到足够的母乳，此时该怎么呢？

1.母乳喂养和缓慢增重

母乳喂养的新生儿在第一周的时候，会减掉10%的出生体重，然后再第二周的时候恢复原来的体重。之后，在接下来的三个月左右，母乳喂养的婴儿每天会增加30g左右。当然，每个新生儿都是不同的，有些孩子的生长速度通常比其他孩子慢。因此，只要宝宝母乳喂养良好，并且健康检查符合目标，体重增长缓慢并不是问题。

2.当体重增长过于缓慢时

体重增加是孩子获得足够母乳的最好迹象。当婴儿的体重增长比预期的慢时，这可能意味着他没有得到足够的营养。因此，如果新生儿在两周内没有恢复到出生体重，或者在两周后体重没有持续增加，那么可能是母乳喂养方式出了些问题。

3.未按预期体重增加的原因

a.新生儿闭锁不好

正确的吮吸方式可以让你的孩子在不感到疲倦和沮丧的情况下，从你的乳房中吸取出母乳。如果宝宝没有正确地吮吸，或者仅仅吮吸你的乳头，她就不能很好地进食。

b.不经常母乳喂养

在最初的6-8周内，每天至少每隔2-3个小时用母乳喂养新生儿。如果宝宝需要，那么还可以增加母乳喂养的频次。

c.哺乳时间不够长

新生儿应在每侧母乳喂养约8-10分钟。在最初的几周里，尽量让她保持清醒，并积极地吮吸尽可能长的时间。

d.不适或疼痛

如果宝宝因出生时受伤或口腔感染（如鹅口疮）而感到不舒服，那么她可能会拒绝吃奶，因此体重增加的比较缓慢。

e.母乳供应不足

母乳供应不足可能会妨碍孩子获得足够的母乳，好消息是这类情况往往可以很容易地恢复。

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