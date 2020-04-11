无法自由呼吸太危险，孕期鼻窦炎需谨慎

怀孕之后就可能要面临各类问题，有些日子你会感觉身体和情绪都很好，而有些时候你可能会感觉不舒服，比如许多女性在三个月的时间里，都会经历孕吐、疲劳和背痛的情况，有些还会感染鼻窦炎问题。而在怀孕期间，感染鼻窦炎会对身体造成损害，那么该如何预防和治疗鼻窦炎呢？

1.孕期鼻窦炎症状

高发于孕早期，具体症状为粘液引流、鼻塞、面部有压感或疼痛、喉咙痛、头痛、发烧、咳嗽，急性感染可持续4周，慢性感染可以持续12周以上。当出现这些症状时，孕妈妈们可能会比较担忧，但有一些方法可以治疗和预防。

2.什么导致了鼻窦感染

怀孕期间的鼻窦炎可以由病毒、细菌或真菌感染引起。在某些情况下，鼻窦感染是普通感冒的并发症；如果你有过敏反应，也有可能感染鼻窦炎；这是因为无论是感冒还是过敏，都可能导致粘液阻塞窦腔并导致肿胀和炎症，从而导致感染。

3.如何治疗孕期鼻窦炎

虽然在怀孕期间，吃药要尽量避免，以免影响胎儿健康，但是有一些非处方(OTC)药物在怀孕期间是安全的。例如，你可以用扑热息痛(泰诺)来缓解鼻窦的头痛和喉咙痛，注意要按指示服用止痛药。不推荐使用阿司匹林，同样，除非你在医生的监督下，否则不要服用布洛芬，此类药物很可能减少羊水和流产。

4.家庭治疗方法

止咳药、镇痛药、减充血剂等药物可以缓解感染症状，但是如果你不想在怀孕期间使用药物，那么可以用一些家庭疗法治疗症状。比如可以增加液体摄入量来缓解喉咙痛，帮助粘液排泄、清除鼻塞，理想流体包括：水、柑橘类果汁、肉汤等等。

5.缓解感染症状的方法

夜间使用加湿器，可以使你的鼻腔畅通无阻；多睡一个枕头，抬起你的头，这可以防止粘液在夜间积聚在鼻窦里；用蒸汽来帮助黏液排除；用温盐水漱口以缓解喉咙痛，或润喉片；多休息可以增强免疫系统，帮助你对抗感染；鼻窦炎引起面部疼痛或头痛，可以在额头上冷敷，或者轻轻地按摩额头；洗热水澡也能缓解鼻窦的疼痛。

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