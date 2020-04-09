你知道吗？耳朵里也会冒黑头

黑头是一种痤疮，一种由毛孔堵塞引起的炎症性皮肤病。不像其他类型的痤疮，比如囊肿，黑头与细菌没有联系。它们是由油（皮脂）、死皮细胞和堵塞毛孔并产生硬化污垢组合造成的。虽然黑头通常与T区（下巴、鼻子和前额）联系在一起，但它们可以出现在身体的任何地方，比如耳朵。

耳朵里为什么会长黑头？

每个人都有油脂分泌腺，这些都是天然皮肤保湿所必需的。但是如果油腺过度活跃、分泌过量皮脂，那么它们就会成为问题。对于油性或混合性皮肤类型的人来说，这种情况最常见。此外，以下风险因素也会增加毛孔堵塞的次数，导致黑头更多，比如荷尔蒙波动、处方药、压力、家族遗传史等等。

耳朵里冒黑头怎么办？

1.耳朵清洁

除去可能积聚在耳朵中的多余油脂和污垢的最佳方法之一是每天清洗它们。你可以使用常规洗面奶清洁，也可以用手指或柔软的毛巾轻柔地擦洗。注意避免过度擦洗耳朵，因为这会刺激皮肤并导致更多粉刺。

2.去角质

你可能已经知道去角质对面部和身体很重要，它有助于去除死皮细胞，从而避免皮肤暗沉、堵塞毛孔，那么你知道耳朵也可以去角质吗？可以用手指涂抹去角质洗液，轻轻擦拭去除角质，每周一次即可。

3.涂上痤疮药

某些非处方痤疮药物也可以帮助去除耳内和周围的黑头，这是因为许多痤疮产品中都含有杨酸。水杨酸是一种有用的非处方药，可以疏通毛孔和去除死皮细胞起，其他痤疮药物如过氧化苯甲酰也是有用的。

4.考虑夹取

夹取是耳朵中顽固黑头的最后手段，注意不要使用指甲或发夹，而是要购买一个不会在皮肤上留下痕迹或伤口的专业提取工具。注意在夹取之前，要用温热的毛巾以软化堵塞的毛孔；确保不要将工具直接压在黑头上，以免耳朵皮肤撕裂。

如何预防黑头的形成？

从耳朵中去除多余的油脂可以减少该区域堵塞毛孔的数量；

勤洗头有助于防止油和灰尘从头发进入耳朵；

每周清洗和清洁接触耳朵的物品，这些包括耳塞、枕套、手机；

避免用手指或指甲挤压黑头。

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