如何判断BB是否生病？4大表现别忽视

当宝宝生病时，妈妈们就会非常担心，而如果宝宝还是个早产儿，那么焦虑就会加倍，面对宝宝每一次哭泣和尖叫时，不少妈妈也会更加恐慌。其实在面对此类问题时，我们不应该过分急躁，而是根据情况做对应的治疗和照料。

1.多去观察孩子

不管宝宝患上了何种疾病，我们都要先确认孩子都有哪些症状，因为有很多症状不怎么明显，所以妈妈们一定要多加注意。记住在观察宝宝症状的时候，要相信自己的直觉，只要感觉有不什么不对劲的地方，就要重视起来，并且及时找医生帮忙。

2.易被忽视的症状

对于不少妈妈们来说，极度困倦并不是生病的一种症状，但这是错误的观点。虽然新生宝宝大多睡的比较久（尤其是早产儿），但是如果宝宝比平常更加困倦或者在喂食时很难醒来，那么你就应该注意了。

松散的粪便也是个要关注的问题，因为这可能是新生儿向你发出脱水信号。在正常情况下，母乳喂养的婴儿会有些许黄色的粪便，而配方奶喂养的婴儿会有一个或多个柔软的棕褐色粪便。如果粪便松散或主要由液体组成，那么请将宝宝带到儿科医生处。

纸尿裤尿尿不多可能看起来不是问题，但它可能是脱水的另一个迹象。如果宝宝在正常喂养的情况下每天纸尿裤少于六个，请给及时就医。此外呕吐与吐奶不是一回事，当宝宝反刍时，它应该永远不会疼痛，如果宝宝在反刍后呕吐或焦躁不适，请尽快告知医生。

3.严重疾病的迹象

虽然婴儿疾病的症状大多很模糊（如哭闹或嗜睡），但通常很容易发现严重疾病的迹象。

（1）呼吸困难

如果宝宝正在努力呼吸、鼻孔张开，或者吸气太猛以致可以看到肋骨，那么就应该紧急就医。特别是注意嘴唇或嘴巴有紫蓝色（紫绀）或者呼吸速度快于每分钟60次呼吸。

（2）持续高烧

理想情况下，宝宝的体温应在36.5℃-38 °C之间，温度高于此温度可能是感染的标志，此时应该及时送医治疗。

（3）进食困难

如果宝宝在喂食时间不会醒来吃饭，不想吃东西，或喂养的食物远远少于正常情况，那么请及时就医。

（4）炎症

这包括发炎的脐带残端，包皮环切伤口，胃造口管插入部位等等，如果上述区域是发红或浮肿，请立即就医。

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