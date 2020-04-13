孕期宫缩不用慌，正确处理巧破解

当你听到宫缩这个词的时候，你可能会想到它是分娩的第一个阶段。但事实上，怀孕期间就可能会出现宫缩，有些比较子宫敏感的准妈妈，在怀孕期还会频繁出现宫缩。那么当出现这种宫缩该怎么办呢？

一般在怀孕四个月以后，就可能会出现一些轻微的宫缩，而随着预产期越来越接近，宫缩的频率也会越来越频繁，这是正常的情况，不用做特殊应对。而有些女性会出现频繁的、正常的宫缩，这种情况常被称为应激性子宫(IU)。

IU的收缩很像妊娠阵缩，但它们强度更大，更频繁发生，休息或喝水可能也没办法缓解。这些收缩不一定是正常的，但也不一定是有害的。应激性子宫收缩有时会让人讨厌，甚至会让人感到害怕，但它们不太可能会增加宝宝过早到来的几率。

应激性子宫的原因

引起应激性子宫的原因尚不清楚，不过，也有一些普遍原因，包括脱水、压力、未经治疗的感染，如泌尿道感染。

什么时候该就医

如果你怀疑你可能患有IU，那么可以试着记录下宫缩发生的频率以及从开始到结束的时间，你可以把这些信息告诉医生，看看有没有什么引起宫缩的原因。

虽然应激性子宫宫缩不被认为是早产，但如果你在一小时内有超过6到8次的宫缩，就需要引起重视了。尤其是出现下列症状：羊水渗漏、胎动减少、阴道出血、痛苦的宫缩每5到10分钟就出现一次。

如何应对应激性子宫

有很多方法可以处理应激性子宫，比如保持肌肤水润、定期排空膀胱、少食多餐，吃容易消化的食物、侧卧休息、检测和治疗任何感染、得到足够的睡眠、避免含咖啡因的食物和饮料、避免提重物、减少压力、服用镁补充剂。

如果医生认为有早产的高风险，甚至会建议你卧床休息。

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