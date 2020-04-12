怀孕的时候太无聊？试试阅读胎教吧~

我们都知道孩子在出生之前，就可以接受胎教。胎教的方式分很多种，其中阅读胎教就是比较好的一种方式。阅读胎教就是妈妈通过清朗温柔的声音读书，给孩子带来文化的熏陶和些许安全感。但是怎样的阅读胎教才是正确的呢？接下来就让我们一起来了解一下。

1.什么是阅读胎教

顾名思义，阅读胎教就是在固定时间给腹中的孩子读书，让他感受到母亲的关怀，体会到人世烟火的气息，与此同时还可以让胎儿的神经系统发育。在阅读过程中，胎儿可以感受到妈妈所带来的暖意，潜移默化的影响胎儿的语言能力，为孩子来到人世奠定一定的感情基础。所以说，妈妈带给腹中胎儿的影响是巨大的，妈妈们可以多多读书，与孩子一起进步着。

2.最佳阅读时间

很多人会想什么时候去进行阅读胎教最好，是刚发现怀孕还是一直进行这一行为动作呢？经过科学研究表明，孩子在七八月的时候最适宜阅读胎教，因为这个时候的胎儿的身体机能发育的和新生儿差不多，也具备一定的吸收能力。阅读汲取的知识，经过神经系统的传导，孩子可以自行思考，尽管这个感知只是比较浅显的。此外阅读也有具体的时刻，清晨的时候，状态不错可以读读书；中午午睡过后也可以读一些书；晚上睡觉之前可以学习一下，但最好不要超过九点。

3.怎么选书籍

首先我们可以选一些孕婴育儿类书籍看一下，掌握一些必要的知识，让胎儿在孕期妥善的发育，在出生后能健康的成长，而且可以了解到一些孕婴的饮食习惯、生活习惯，更有利于母婴的身心健康。再者，可以选一些亲情类的书籍，体会父母子女的亲情，提前进入到角色中，更好的照料孩子，与孩子一起分享苦乐。当然除此之外，也还有很多适宜的书供于阅读胎教，可以尽可能的广博一点，不拘于某一类的书籍，正所谓读万卷书，行万里路。

当然在进行阅读胎教的过程中，我们应当注意一些细节问题，比如妈妈们的心情、阅读的时间，还有书籍的知识涵盖面，做好了阅读胎教会受益无穷。

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