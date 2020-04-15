乳腺炎是产后一道大坎！这份预防建议请收好

母乳喂养的妈妈，估计都会害怕这家伙——乳腺炎！一旦妈妈们惹上乳腺炎，胸部硬的跟石头不说，还会发烧，呕吐，浑身无力，特别难受。那么，该如何预防乳腺炎呢？下面这篇文章将跟大家详细解读：

哺乳期妈妈患乳腺炎的常见原因

妈妈患上乳腺炎，通常有以下三个原因：

1.乳头形态异常

从乳头形态而言，女乳头越大，患乳腺炎的风险越小；女乳头细小或内陷，患乳腺炎的风险就比较大。

2.乳腺阻塞造成的乳汁淤积

新手妈妈开奶不及时，再加上新生宝宝吃奶较少，随着母乳产量提升很容易发生乳腺阻塞，导致乳汁淤积。如果没有及时排空乳房，就会胀痛。

3.乳头破裂引发的细菌感染

宝宝6个月左右开始长牙，咀嚼能力增强，吃奶时一不小心就会将妈妈的乳头咬破。如果妈妈再不注意乳房护理，很容易出现乳头皲裂、破损进而引发细菌感染，患上乳腺炎。

哺乳期患乳腺炎可以喂奶吗

患上乳腺炎，新妈咪不要担心，坚持给宝宝喂奶，宝宝才能健康成长~

乳腺炎不会传染给宝宝

乳腺炎也叫“奶疖”，是一种哺乳期常见疾病。产后3-4周的妈妈高发人群，特别是第一次当妈妈的旁友。发病后，乳房红肿、疼痛，甚至引起化脓，并常伴有发热。遇到这种情况，大家不用太担心，可以继续给宝宝喂奶，并不会出现传染问题。

这是因为乳腺炎感染的是乳房组织，跟母乳本身没有关系，喂奶不会把炎症传染给宝宝。哪怕有细菌感染，只要及时治疗，宝宝就不会感染细菌，相反还能通过母乳获得妈妈体内的抗体。

相关研究已经证实，妈妈患乳腺炎继续喂奶是安全的，对妈妈和宝宝都好，只有妈妈HIV呈阳性时才不能给宝宝喂奶。

不喂奶风险更高

若哺乳期患了乳腺炎就停止喂奶，会给妈妈带来很大风险。据WHO介绍，妈妈患乳腺炎就不再喂奶，对疾病康复并没有什么帮助。而且如果没有做好心理准备，突然停止喂奶很可能让妈妈很痛苦。

世界卫生组织（WHO）认为，妈妈患乳腺脓肿做了引流手术，也可以给宝宝喂奶。手术后几个小时，当伤口不怎么疼了就可以喂奶。如果手术开口和乳头十分接近，则不能喂奶。

总之，妈妈在哺乳期患乳腺炎可以喂奶，即使是出现化脓、做手术切开引流期间也不例外。停止喂奶反而会加重病情，不利于疾病康复。

预防乳腺炎的正确姿势

上文提到了乳腺炎的原因，下面可以有针对性的进行预防了，大家只需做到以下三点即可：

1.怀孕前矫正乳头细小或内陷

乳头细小、内陷的妈妈容易患上乳腺炎，建议大家在备孕期就提前做好乳头形态的矫正。

2.穿戴哺乳期专用文胸

普通文胸会使用棉垫、钢托作为支架，有可能会挤压乳房，进而引起乳腺炎。大家最好穿戴哺乳期专用文胸，这类文胸宽松舒适，更适合新妈妈。

3.使用正确方法给娃喂奶

在给宝宝喂奶时一定要使用正确的哺乳姿势，以防宝宝咬伤乳头造成破损。喂奶后，要及时排空乳房，避免乳汁淤积。还有，喂奶前后大家要用温水清洗乳头和乳房，保持胸部的干净卫生，防止发生细菌感染。另外，产后一个星期内，不要喝大量汤水！

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