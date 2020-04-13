宝宝春天有这些症状，记得要驱虫啊~

春天到了，万物复苏了……又到了给孩子驱虫的季节啦~有些父母认为，现在卫生条件好了，没必要规律打虫，等有虫再打。是这样吗?下面一起来看看吧。

宝宝肚子里的虫子是什么?

首先，咱们先来明确要打的是什么虫。答案就是肠道寄生虫，蛔虫、蛲虫、钩虫、绦虫、肺吸虫、贾第虫等都属于这个大家庭。而小儿肠道寄生虫以蛔虫、蛲虫最常见。

大家应该都知道蛔虫，这是人体中最常见的一种肠道寄生虫，儿童感染率高。病情通常因寄生或侵入部分、感染程度而不一样。蛔虫病指的是似蚓蛔线虫寄生于人体小肠或其他器官所致的寄生虫病，流行广泛。

蛲虫病是由蛲虫寄生于人体肠道而引起的传染病。患者和感染人群主要是孩子，大家要注意哦~主要症状为肛门周围和会阴部瘙痒。至于它们长什么样，请自行搜图哈~

为什么建议春季驱虫?

2—10岁的小朋友容易被蛔虫、蛲虫这些寄生虫盯上。不需要中间宿主，只要孩子接触了虫卵或幼虫就可能惹上麻烦。

想想看，孩子除了免疫力比较低以外，还天生好动，不懂得保护自己，喜欢处摸摸碰碰，在地上翻滚，啃咬东西，跟宠物(可能会携带虫卵)玩闹……而虫卵可能存在于衣物、被褥、玩具、土地、食物等上面，经由口或空气吸入等方式导致容易感染感染肠道寄生虫。此外，孩子的消化功能也比成人差一些，会更有利于寄生虫的繁殖。

要知道，春天是虫卵繁衍期。若是给了虫卵可乘之机，其在人体内发育成虫大概要2、3个月时间。开始时幼虫比较脆弱，很容易把它们驱除体外。另外，这么大孩子较易耐受服用打虫药后的不适感。所以喽，建议春季驱虫效果最好，再说还能起到预防的作用。

肠道寄生虫的危害有哪些?

寄生虫对孩子的危害可不小。

其一表现为虫积消瘦，可引起胃肠疾病，比如常见的小儿疳积，虚劳、厥证等病证。还能传播其他各种疾病，引起继发感染。若是成虫上行至眼会影响视力，至脑会压迫神经，引发脑部病变，严重时影响生命安全。

其二会影响孩子对食物营养的吸收，影响其生长发育。那些小坏家伙会破坏肠道消化吸收功能，争夺营养，也会影响孩子的皮肤健康和毛发健康等。

肠道寄生虫患儿的异常表现有哪些?

怀疑宝宝被肠道寄生虫找上门，那要留意观察。事实上，不同寄生虫或虫卵造成的症状不一样，不能单一判断。通常，肠道寄生虫患儿会有以下表现：

1.皮肤出现虫斑：宝宝面部、颈部出现白色近似圆形或椭圆形的斑片，上面有细小灰白色鳞屑;

2.宝宝夜间睡眠容易惊醒，可能伴有磨牙、流口水等情况;

3.宝宝常喊肚子痛，特别是肚脐周围部位，喜欢揉按，不痛和日常无异;

4.宝宝肛门瘙痒，常用手搔抓;

5.无明显原因，宝宝皮肤反复出现“风疙瘩”荨麻疹;

6.宝宝有偏食表现：好吃一些奇怪的食物，比如布头、土块等。

肠道寄生虫如何治疗？

简单地说，做好杀虫、避免再次感染这2方面就可以了。这里具体说下该怎么做：

1. 服用阿苯达唑

也就是肠虫清。这是一种广谱驱虫药，一般建议空腹服用，一次400mg，2周后再服用一次。这是因为这个药杀不死虫卵，再来一次是为了杀灭虫卵再次孵出的寄生虫。2次用药基本上能100%治愈，可避免再次感染。

需要注意的是，说明书是2岁以上宝宝服用(宝宝<2岁，医生会权衡利弊，合理用药)。且国内写的是2岁医生儿童只要用药1次即可，可能推荐200mg。不过，为了效果更好，医生可能建议服用2次，每次400mg。当然了，具体如何用药建议谨遵医嘱。

2. 全家一起治疗

如果宝宝患了寄生虫病，大人也要警惕。因为宝宝喜欢到处探索，容易把虫卵沾染到家里，这样一来大人也容易被感染。所以，建议整个家庭同时接受治疗，一起用药。对了，如果家里有宠物不需要用药，因为人是唯一的天然宿主。

3. 涂抹激素药膏

如果宝宝肛周瘙痒厉害，在温水清洗后可以用1%氢化可的松霜这类低等级激素涂抹。力言卓、尤卓尔稀释后涂抹也可以，或是保湿霜稀释后涂抹。至于稀释比例，任意即可。每天2次，宝宝不痒就可以停了。提醒一下，此处激素使用不能长，要<1周。

4. 注意患儿个人卫生

每天早上给宝宝淋浴，清洁肛周，更换新的内衣、床单。建议维持3—5天。大家使用洗衣机的高温清洗功能清洗就可以了，可以避免虫卵到处“碰瓷”，再次引起传染。

还要勤给患儿剪指甲，这是为了避免寄生虫藏在指甲里。还有不要让宝宝吃手、咬指甲，以及饭前便后全家人都要用肥皂或洗手液好好洗手。

5. 注重家居卫生

平时正常打扫，保持居室整洁、卫生，比如地板，正常清洁即可，避免虫卵长时间在室内存留。

肠道寄生虫如何预防呢?

1.生活区域：如果生活环境的卫生条件较差，那么虫卵易滋生。所以宝宝的成长环境尽量干净整洁，室内多通风，保持干燥;

2.饮食条件：注意饮食卫生，不要让宝宝喝生水，不要吃不洁瓜果、过期食物、不卫生路边摊食物等;

3.卫生习惯：培养孩子养成良好的个人习惯，比如饭前、便后洗好手，勤晒被褥，勤换洗内衣裤，按时洗澡、剪指甲，不要给宝宝穿开裆裤;

4.保持距离：尽量避免和带虫的宝宝接触(如果接触了，宝宝1个多月没有异常表现，那基本上没问题了，因为从摄入感染期卵到成年雌虫产卵的时间间隔大概为1个月);

5.定期检查：定期带孩子到正规医院做检查。

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