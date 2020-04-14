香酥可口的古早味桃酥，很适合孩子吃~

咬一口就酥的不得了的桃酥，绝对秒杀你在外面买的！口感香酥可口，老少皆宜！没有买的那么油腻～各位妈妈赶紧试着做做看吧，孩子一定很喜欢滴~

材料：

黄油180克，绵白糖100克，蛋黄4个，低筋面粉300克，小苏打3克，泡打粉4克。

做法：

1.所有材料准备好，黄油室温软化至用手可以轻松按压，加入绵白糖，用打蛋器打至黄油体积变大，呈羽毛状。

2.加入四个蛋黄，继续打至蛋黄和黄油融合，过筛加入低筋面粉，小苏打，泡打粉。

3.用翻拌的手法把粉和黄油融合，后面可以用手操作。

4.分成25克一个的小剂子，团成球，用手拍成圆形，放在铺了油纸的烤盘上。用大拇指在中间压个孔、刷一层蛋液（也可以不刷），撒少许黑芝麻。

5.烤箱160度预热，送入烤箱160度烤20分钟即可出炉。

小提示：

1.糖不要用有颗粒的，不容易打化。

2.我做的属于低糖的，如果喜欢甜的可以添加糖量。

3.这个配方可以做出26个桃酥，大家根据自己的烤箱增减。

4.做出来的桃酥没有买的那么油腻，口感我还是很满意的！

5.小苏打可以使裂纹更好看，泡打粉可以是成品更松一些。

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