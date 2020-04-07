恶魔再现，上海幼儿园女童被男幼师性侵！这些话请一定教给孩子！

韩国的“N号房”事件还未平息，国内的接连几起性侵新闻又让大家感到震惊和愤怒。更可恨的，受害者竟然都是儿童!

13岁的女童小月(化名)长期遭姑父猥亵。

上海青浦区实验幼儿园邹姓男幼师涉嫌猥亵女幼童。

广西某小学数学老师猥亵17名学生。

接连报道的几起儿童性侵事件，看得人后背一凉。尤其是发生在学校的案件，本是教书育人的地方，却发现如此不堪的事情，让人扼腕叹息。

虽然嫌疑人已被抓获或是已经受到法律的惩罚。但对受害者来说，已经造成的伤害可能会伴随她们一辈子。

对于父母们而言，除了为孩子的惨痛遭遇感同身受，更可能因此生活在担心受怕之中：当学校老师都不值得信任，又怎么放心让孩子去上学呢?

要知道，我国的儿童性侵案件统计数据之高已经到了一个让人触目惊心的地步。有资料显示，有8%的男童和9.5%的女童遭受过不同程度的侵害，总计受害人数高达2500万!

地狱空荡荡，恶魔在人间。面对裹着人皮的禽兽，年幼的孩子乃至家长，都无法彻底分别出来。但无论如何我们都需要给予宝宝应有的性教育，帮助他们规避可能会有的风险。因此，建议广大家长们，一定要将以下几点告诉孩子：

保护好私密部位

避免孩子被侵害的第一步，就是让他们守好自己身体的底线。家长可以在给宝宝洗澡或者穿衣服等场合，告诉他们，被内衣裤遮挡的地方是私密部位，不可以让别人看和触碰的。如果有人要越过禁区，一定要立马拒绝。当然，嘴巴、脖子等处也不要让人随意触摸。

如果亲戚熟人想要亲吻宝宝，最好不要让他们亲吻孩子的嘴巴、耳根等处，可以用亲吻手部等动作代替。

让孩子有底气说“不”

很多时候，伤害是从第一次没有勇敢说“不”开始的。事实上，不少孩子并没有说“不”的勇气。为什么呢?或许是因为从小家长就和孩子说“你不听话的话，我就不要你了”“你不给别的小朋友零食吃，没人愿意和你玩”……

久而久之，宝贝学会了委曲求全，为了获得老师的认可，为了得到亲戚的喜爱，自然没有勇气和决心说出那个“不”字。

所以，家长一定要告诉孩子，面对令他们感觉不愉快的事情，他们是可以坚定拒绝的。不要害怕这样会失去别人的喜爱，因为这样的坏人并不值得!

不要谈性色变

对于内敛的中国人来说，“性”似乎是一个永远不能放在明面上讲的话题。但你觉得性教育太早，坏人不会嫌你的孩子太小。

相信不少人都读过《房思琪的初恋乐园》这本书，作者林奕含最后之所以选择自杀，是因为受不了被性侵所产生的心理压力，一直活在精神崩溃之中，最后通过死亡寻求解脱。试想一下，如果她的父母可以正确地开导她，告诉她这并不是她的错，或许这美好的生命不会如此凋谢。

所以，当孩子和家长谈及“性”话题时，家长不要表现出回避，甚至是崩溃地指责孩子。将性教育当成一个正常的问题，抱着科普的态度和孩子讨论、解决孩子的疑惑和烦恼才是正确的做法。这样一来，当他们遇到相关问题时，也会第一时间向家长寻求帮助。

如果发现孩子可能遭遇性侵，更要耐心地安慰和开导孩子。家长要让孩子知道，无论发生什么事情，父母永远是他们最坚强的后盾。并需要慢慢引导孩子，讲出人物、地点等关键信息，一步步探寻真相。对于已经受到伤害的孩子，千万不要有任何言语刺激他们，寻求心理帮助是最好的。

最后，向大家安利一部动画片，可以作为儿童防性侵的启蒙教育片。

希望所有孩子都可以健康无忧地长大，也希望我们都能守护好自己的宝贝!

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