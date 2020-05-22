这样抱宝宝，可以让ta更聪明哦~

孩子的情感表达既简单又直接，对于他们而言，抱一抱、亲一亲，就可以感受到父母的爱。除此之外，研究还发现，经常拥抱宝宝，对孩子的各方面发展很有益，我们一起来看看：

拥抱孩子好处多多

来自父母的亲子拥抱，对孩子的健康成长好处多多：

1.促进孩子大脑发育

父母通过拥抱孩子，对孩子的大脑发育非常有利。抱抱孩子，摸摸他，亲吻他的小脸蛋，握握他的小手小脚等等，这都是“抚触”，可以有效刺激大脑，加快孩子智力发育。

2.建立亲子依恋关系

爸爸抱着孩子，让他骑在你的肩上，把他举高高，让他感受到父亲的力量；妈妈抱着孩子，讲故事、唱摇篮曲，可以让他感受到妈妈的温柔。通过拥抱这种亲子互动，可以让父母与孩子建立起良好的亲子依恋关系。

3.让孩子充满安全感

父母的拥抱可以使孩子迅速平静下来，让孩子感到安全。孩子在平静的情绪下，才能探索世界，从探索中学习和认识新鲜事物。

4.助力身体生长发育

心理学家认为，拥抱可以改善孩子的不良情绪，助力免疫系统发育。很多儿科医生发现，拥抱和抚触对孩子的健康发育和疾病恢复很有帮助。

每天，这几次拥抱不可少

1.早晨起床时

大家早上喊孩子起床时，要抱一抱他，问一声早上好，然后再帮他起床穿衣服。

2.下班回家时

出门上班一整天没有见到孩子，下班回到家后要给孩子一个大大地拥抱，让宝宝知道你很想他。

3.晚上入睡时

晚上入睡前，给孩子一个温暖的拥抱，亲亲他的额头，说一声“晚安”，让他带着这份美好安然入睡。

4.接送孩子上幼儿园时

送孩子去上幼儿园时，要抱一抱他，缓解他的分离焦虑。晚上幼儿园放学时，经历了一整天分离，孩子此时也需要爸爸妈妈的暖心拥抱。

5.生病、受委屈时

孩子处于特殊时期，比如受委屈时、被欺负时、生病时、烦躁不安时、大家要及时抱抱他。父母的拥抱可以在一定程度上转移孩子对病痛、委屈的注意力，有效缓解孩子的焦虑感，改善疾病带来的不适感。

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