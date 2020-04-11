这些食物富含维生素D，宝妈快记下！

维生素D是人体暴露在阳光下唯一产生的营养物质。然而，多达50%的世界人口可能得不到足够的阳光，40%的美国居民缺乏维生素D。这在一定程度上是因为人们更多的时间待在室内，外出时涂防晒霜。如果你或孩子没有得到足够的阳光，可以可以通常吃以下食物来补充维生素D。

1.鲑鱼

鲑鱼是一种很受欢迎的高脂肪鱼类，富含维生素D。根据美国农业部的食品营养成分数据库，一份100克的鲑鱼含有361到685国际单位的维生素D。

2.鲱鱼

鲱鱼可以生吃、熏制或腌制，这种小鱼也是维生素D的最佳来源之一。如果你或孩子不喜欢新鲜的鱼，腌制鲱鱼也是维生素D的重要来源。但是，腌鲱鱼也含有大量的钠。

3.沙丁鱼

沙丁鱼和其他脂肪含量高的鱼类，如大比目鱼和鲭鱼，也是很好的维生素D来源。

4.鱼肝油

鱼肝油是一种很受欢迎的补品。如果你或孩子不喜欢吃鱼，服用鱼肝油是一个很好的选择，它是维生素D的极佳来源。多年来，它被用于预防和治疗儿童营养不良。另外，鱼肝油也是维生素A的极佳来源。

5.金枪鱼

许多人喜欢金枪鱼罐头，因为它的味道和易于储存。它也是烟酸和维生素K的良好来源。但是，罐装金枪鱼含有甲基汞，这种毒素存在于许多鱼类中。如果它堆积在身体里，会导致严重的健康问题。

6.牡蛎

牡蛎富含营养物质，包括维生素D。另外，牡蛎中含有的维生素B12、铜和锌比复合维生素还多。

7.虾

与大多数其他海产品不同的是，虾的脂肪含量非常低。不过，它们仍然含有大量的维生素D。它们也含有有益的欧米伽-3脂肪酸，但其含量低于许多其他富含维生素D的食物。

8.蛋黄

海鲜不是维生素D的唯一来源。全蛋是另一种很好的来源，也是一种非常有营养的食物。虽然鸡蛋中的大部分蛋白质存在于蛋清中，但脂肪、维生素和矿物质主要存在于蛋黄中。

9.蘑菇

不包括强化食品，蘑菇是唯一的维生素D植物来源。和人类一样，蘑菇在紫外线照射下也能合成这种维生素。然而，蘑菇产生维生素D2，而动物产生维生素D3。

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