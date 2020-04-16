开发宝宝大脑，这些玩具正流行

为了进一步开发宝宝的大脑，中国家长们可谓是想尽了各种办法。其实，选择一款优质的益智玩具就好啦，那么有哪些玩具值得入手呢？快来看看：

1.球

颜色鲜艳的小球在眼前滚来滚去，能够引起宝宝极大的兴趣。宝宝7个月会爬了，大家就可以让他玩球了，宝宝在抓球、拍球、推球的过程中，不仅锻炼了身体，也能帮助大脑发育。

2.橡皮泥

宝宝可以随意地揉、捏、挤、压橡皮泥，把橡皮泥变换成各种模样，很多宝宝都喜欢。1岁左右就能玩，对手指的精细动作发育很有帮助。

3.穿珠

穿珠需要宝宝将一根绳子从一个一个小孔中穿过，这不但考验了宝宝的手眼协调能力，还能训练孩子专注力。宝宝2岁以后，就可以玩。

4.画笔

宝宝到了一岁，妈妈们就可以鼓励他拿起画笔啦，一般3岁后就能画得有模有样了。宝宝作画的过程中，可以让手腕和手指得到很好地锻炼，从而促进手部精细动作的发展。

5.积木

积木形状各异，颜色艳丽，能够任意拆解或堆积，变成不同的模样来。宝宝6个月后就可以玩积木啦，可以选择体积较小的款式，这样方便宝宝抓握和玩耍。不过，宝宝玩积木时，大家要在一旁陪同，以免宝宝误吞，引发意外。

6.积塑

与积木相比，积塑同样具有不同的形状和各种好看的颜色。宝宝在玩积塑的过程中可以有效锻炼手部肌肉，增强抓握能力，这款玩具适合三岁以上的宝宝。

7.镶嵌盒

镶嵌盒有不同形状的零件，只有按照零件的形状跟镶嵌盒一一对应，才能准确放进去，这不但能锻炼手部的精细动作能力，还帮助宝宝能认识不同的形状。适合18个月-2岁的孩子。

8.图画书

对于小宝宝而言，图画书也是一种玩具。从把图书一股脑抓起来，到逐页翻书，它见证着宝宝手部精细动作发育的全过程。6个月以上宝宝能够独坐了，大家就可以给他看书啦~

9.响环、哗啷棒

响环和哗啷棒抓握起来非常方便，而且它们能发出声音引起宝宝注意力，适合2-4个月宝宝玩耍。

10.套环、套杯

套环和套杯不仅可以单独玩，还可以按照大小不同的顺序组合在一起玩，对于一两岁的宝宝而言，套环和套杯是一款特别有意思的好玩具。

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