急性腹泻缠上孩子，找找这些原因

你知道吗？大便大约75%是水，剩下的25%是未消化的无效碳水化合物、纤维、蛋白质、脂肪、粘液、肠道分泌物。如果孩子每天3次解不成形稀便，或是排便次数明显增加，且粪质稀薄，那说明他腹泻了。

什么原因会导致急性腹泻?

腹泻是一种有多种症状的症状。引起急性腹泻最常见的原因包括：

1.细菌及病毒感染

引起腹泻的细菌包括沙门氏菌和大肠杆菌。受污染的食物和液体是细菌感染的常见来源。轮状病毒、诺如病毒和其他病毒性肠胃炎，通常被称为肠胃型感冒，是可以引起急性腹泻的病毒之一。任何人都可能感染这些病毒，学龄儿童尤其容易感染。

2.寄生虫感染

像蓝氏贾第鞭毛虫和隐孢子虫这样的寄生虫会导致严重的腹泻，尤其是在免疫系统受损的人群中。就像病毒和细菌一样，这些寄生虫通过粪便、口腔直接或间接接触传播。这些寄生虫存在于受污染的饮用水、娱乐用水和食物中。

3.肠道疾病引起

腹泻是炎症性肠病(IBD)、克罗恩病或溃疡性结肠炎或乳糜泻的常见症状。

4.药物导致

许多药物会引起腹泻。抗生素、用于治疗胃灼热和胃酸倒流的某些药物以及化疗药物是常见的罪魁祸首。

5.过敏或食物不耐受

当你或孩子对某些食物过敏或不耐受时，比如乳制品中的乳糖，常常会出现腹泻。

急性腹泻并发症

急性腹泻通常是短暂的。但也有一些并发症需要医疗护理。这些包括:

1.脱水

腹泻可引起脱水。婴幼儿、老年人和免疫系统受损的人群尤其要注意。

2.慢性腹泻

如果腹泻超过四周，就被认为是慢性腹泻。医生会建议进行测试，以确定病因，以便治疗。

3.溶血性尿毒症综合征

溶血性尿毒症(HUS)是大肠杆菌感染的罕见并发症。虽然成年人，尤其是老年人，也会得这种病，但这种病多发生在儿童身上。如果不及时治疗，溶血性尿毒综合征可能导致危及生命的肾衰竭。

经过治疗，大多数人都能完全康复。溶血性尿毒综合征的症状包括：严重腹泻，大便可能带血的；发烧；腹部疼痛；呕吐；排尿减少等症状。

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