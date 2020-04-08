产后使用镇痛泵会影响喂奶？这里有权威解读

随着医疗技术不断发展，有一些医院在做完剖腹产手术后会给产妇使用镇痛泵，从而帮助减轻疼痛。但民间流传着这样一种说法：妈妈产后使用镇痛泵会影响母乳喂养。那么这种说法是真的吗？赶紧来了解一下。

剖腹产后使用的镇痛泵究竟是啥？

镇痛泵是一种产妇自行掌握使用，可以减轻疼痛的医疗器械。它具有操作简单、止痛持续、自控加药、预设流速等特点，可以微量均匀地往新妈妈体内输注镇痛药物，从而发挥止痛的作用。

目前，剖腹产后用镇痛泵有两种，一种是硬膜外自控镇痛（PCEA），适用于硬膜外麻醉及腰麻-硬膜外联合麻醉等麻醉下剖腹产的产妇；另一种是静脉自控镇痛（PCIA）适用于腰麻及全身麻醉等麻醉下剖腹产的产妇。

剖腹产后用的镇痛泵如何发挥作用？

在接受剖腹产手术前，如果新妈妈跟医生说明想要使用镇痛泵。麻醉科医生会根据新妈妈的身体情况和止痛需求在手术结束前将止痛药物配好，注入镇痛泵里，并设置好各种参数和用药速度。剖腹产手术一结束，直接将镇痛泵与硬膜外导管或静脉通道相连接即可。

当新妈妈感到疼痛时，可以打开镇痛泵的开关，使止痛药物匀速输入自己体内，减轻疼痛感。镇痛泵在剖腹产手术后可以使用1-3天，但通常情况下使用1天即可。

剖腹产后使用镇痛泵会影响母乳喂养吗？

目前的研究已经证实，使用镇痛泵后，剖腹产产妇的疼痛感得到了明显改善，可以更早地给宝宝喂奶。早吮吸产生的强烈吸允反射可以加快催乳素的分泌，帮助新妈妈早下奶、下奶多。

镇痛泵使用的微量止痛药物对宝宝没有任何负面影响，所以，使用镇痛泵的新妈妈可以早一步给宝宝喂奶，这样不但可以使宝宝获得全面营养和免疫物质，还能帮助妈妈和宝宝建立良好的亲子关系。

剖腹产后使用镇痛泵有哪些副作用？

镇痛泵的使用效果显著，只有很少一部分新妈妈在使用镇痛泵后仍有疼痛感。如果新妈妈使用镇痛泵后疼痛没有得到缓解，可根据疼痛程度口服止痛药或者注射止痛针。

尽管镇痛泵有一定副作用，但情况因人而异。有的产妇会出现肠道蠕动变缓，无法顺利排气，还有的产妇会有低血压、尿潴留、恶心呕吐、瘙痒、呼吸不畅等表现。不过，这些副作用只在极少数产妇身上出现，大家不必担忧。而且产妇可以自己控制药物用量，副作用可以很快得到缓解。

如果使用镇痛泵后有明显的呕吐反应，医生会对症用药帮助新妈妈缓解呕吐症状；如果症状较重，用药也不起作用，应立即停用镇痛泵，改用其他方法缓解疼痛感。

总而言之，与普通外科手术相比，剖腹产后镇痛泵可以自己控制，不但减轻了副作用，而且对母乳喂养有一定的促进作用哟~

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