肯尼亚因疫情实施宵禁，一少年在家中阳台被警察误杀

据英国《每日邮报》报道，为了抑制新冠肺炎疫情扩散，肯尼亚自3月27日开始实施全国宵禁。但仅仅过了几天时间，肯尼亚警方就因实施宵禁时“过度使用武力”遭到社会各界指责。3月30日晚上宵禁开始20分钟后，一名13岁少年在自家阳台玩耍时惨遭警察射杀。

少年在家中阳台无辜被射杀，检查总长下令彻查

被射杀的少年名叫亚欣·莫约，事发时正在自家阳台玩耍。据人权工作者透露，亚欣腹部中弹后被紧急送往医院抢救，但因伤势太重于次日凌晨宣告不治。

人权机构在推特上发布了亚欣被枪杀的消息，并呼吁彻查此事。肯尼亚检察总长已下令展开调查行动，并表示这起悲剧是“流弹”所致，但他并没有说明警察当时想要射击的对象。

警方执行宵禁令过度使用武力，一出租车司机被打死

根据宵禁令规定，从晚上7点到次日早上6点 ，居民被禁止离家外出。宵禁令同时建议，居民在其他时段也不要冒险外出。自从3月27日宵禁令实施以来，关于警察暴行的投诉与日俱增。社交媒体上不断有警方使用暴力的视频爆光，比如警察用警棍、鞭子、警犬攻击违反宵禁令的民众等等。

据悉，3月27日，内罗毕一名出租车司机疑似被警察殴打致死。死者的亲人表示，死者刚把一名孕妇送至医院，就因违反宵禁令遭警察暴打，最终伤重而亡。目前，调查人员正在对此事展开调查。

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