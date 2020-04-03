五个月花了上百万！宝宝的保温箱为何这么贵

前不久，一则新闻在妈妈群里炸开了锅：一名女子在怀孕5个月时发生早产，宝宝出生后就一直在保温箱里生活，好在最终成功活了下来。

就在众人高兴之余，新闻里的另一个信息却让妈妈们大为吃惊，原来，这个宝宝因为住在保温箱受到专人照顾，短短几个月时间医疗费就高达了100多万！

大家在惊呼“住不起”的同时也产生了一个疑问：这个小小的保温箱为什么会这么贵？今天育姐就给大家揭开保温箱的神秘面纱！

顾名思义，保温箱肯定是有“保温”的功效，它还有一个重要作用就是检测婴儿各方面的生命体征。话说回来，我家宝宝就是进过“保温箱”的孩子，当我第一次看到娃在保温箱，整个人是有点懵逼的。因为小家伙是全身赤裸躺在保温箱中，而且身上贴满各种仪器设备，差不多就是这样↓↓↓

后来才知道，这就是监护仪器，与保温箱是相互连接的，平常医护人员通过仪器可以清楚地了解到宝宝的呼吸、心跳、脉搏、体温、血压等生命体征情况。

另外呢，保温箱还能给婴儿做脑功能检测、拍X光片、进行蓝光治疗等。而且保温箱里恒温恒湿没有噪音，小家伙在里面睡得可熟了，整体来说这样的环境对孩子的成长发育很有利，大家可放心。

不是所有的小宝宝都需要送到保温箱，通常来说，以下这几类孩子需要“住”一段时间哦：

1.黄疸较重的新生儿

有的宝宝出生后有严重的黄疸，这时就需要把他送进保温箱，接受蓝光治疗。等宝宝身上的黄疸逐渐消退后，再送回妈妈身边喂养。这种黄疸通常是病理性的，和生理性黄疸不一样，必须要接受特殊治疗~

2.有严重疾病的新生儿

如果宝宝有呼吸衰竭或者吸入性感染等情况，也需要送进保温箱。要知道，保温箱具有多种功能，它可以自动调节温度，净化空气，从而增强新生儿的抗感染能力。更关键的是，保温箱配备呼吸机，可以帮助有肺部疾病的宝宝维持正常呼吸。

在这种环境下，医生能够进行更加严密地的监控和积极的治疗，极大地提高宝宝的存活率。

3.早产儿

可以说，基本每个早产儿都需要到保温箱住一段日子。早产儿是指孕周小于37周出生的婴儿，可分为早期早产（小于32周）、中期早产（32-35周）、晚期早产（34-37周）三种。

早产宝宝的脂肪含量较低，皮肤很薄，由于没有足够的脂肪保护，他们在室温环境下容易出现体温较低的情况。所以，医生会根据宝宝的身体情况，将他放在保温箱里维持正常体温。另外，早产儿一般都肺功能发育不全，还是需要借助保温箱的呼吸机来帮助呼吸。

4.体重较轻的足月儿

足月低体重儿往往免疫力较弱，在胎儿时期可能有营养不良的情况或者有感染疾病的风险，健康情况不如体重正常的宝宝。

从严格的意义上而言，如果新生宝宝体重小于5斤，对他来说，放入保温箱比跟妈妈待一起好。

通常而言，普通公立医院的保温箱使用费是1000元/天。但因为各个地区和医院不同，再加上护理、其他仪器、药物产生的费用不同，所以有可能出现一天花费上万元的情况。Emmm，关于这点我也是有发言权的，我是在二线城市的专科医院生的，当时我家女儿是住了一周，花了两万多，平均一天3000……

哈哈，这个数字是不是也让你瞳孔地震？不过呢，大天朝的医保还是很给力的哇，因为保温箱的医疗费在医保范围内，而且有很大的报销比例，所以最后也报销了，个人也没花多少钱。所以呢，如果你的宝宝需要住进保温箱，就请放宽心，把孩子就交给医生护士照顾吧。要知道，刚生完孩子真的好累，倒不如趁机好好调养身子，吃好饭，睡足觉，以此来养精蓄锐，好好等待宝宝的回来~

那么，宝宝在保温箱期间会受到怎样的“待遇”呢？我们接着往下看：

一般来说，医生会每天查房两次，护士每隔30分钟就要记录数据，观察孩子的身体情况，比如生命体征、动作反应、皮肤颜色等等。除此之外，护士还要定时给宝宝喂奶、换尿布。保温箱每隔一段时间就要进行消毒，以保证是无菌环境下。

说实话，在等待宝宝回来的日子，我和老公多少都有点煎熬，谁不想把宝宝早点接回来呢？那么，到底孩子在保温箱里要住多久呢？

保温箱是一种全方位监控，通常来说，早产儿的胎龄越小，体重越轻，在保温箱里生活的时间就越长。我住院时隔壁床的妈妈，孩子是30周出生的，医生预估在保温箱住上1个月左右。直至孩子达到出生时间的35-36周，体重达到1800克-2000克后，且生命体征平稳，各方面都合格后，才能允许出院。大家也不要太担心，早产儿在保温箱里接受的专业医护人员科学护理，吃的也不差，一般是允许母亲提供人乳，或是喝特定的奶粉，通常是不会有问题的，妈妈也不用过于焦虑哈~

此外，家人也可以在特定时间探望宝宝，拍照片给妈妈看。耐心等一段时间吧，宝宝很快就能回到你的身边，尽管过程有点难，但结果总归是美好哒~~

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