孕期服用褪黑素安全吗？这里有答案

褪黑素最近成为人们想要睡得更好的一种流行“补品”。然而，研究还不清楚在怀孕期间服用褪黑素是否真的安全。继续阅读，了解怀孕期间 服用褪黑素在的好处和风险。

什么是褪黑素?

褪黑素是人体本身可自然产生一种的激素。它负责让大家的生物钟保持24小时运转。这个周期就是昼夜节律，确保你晚上睡觉，早上醒来。有时人们尝试额外补充褪黑素以提高睡眠质量。

卵巢和胎盘都分泌高水平的褪黑激素，在怀孕和分娩过程中都使用这种激素。在怀孕的24周内，褪黑激素水平显著上升，32周后，褪黑激素水平会再次上升褪黑素与催产素协同作用，促进分娩。

褪黑素水平较高的是夜间，这可能就是为什么许多女性在晚上和清晨分娩的原因。褪黑素也存在于羊水中，婴儿在子宫内和出生9-12周时都依赖母亲的褪黑素供应。因此，褪黑素补充剂可以同时影响女性和婴儿。

孕期服用褪黑素是否安全?

你的身体一直在制造褪黑素。至于孕期是否应该服用额外的褪黑素补充剂是有争议的。仅仅因为某些东西是天然的并不意味着它是完全安全的。在服用褪黑素补充剂之前，请先咨询医生了解任何潜在的并发症。

通常，褪黑素被认为短期使用是安全的，但长期作用尚未被研究。一项动物研究发现，孕期增加的褪黑素会对孕妇体重、婴儿出生体重和婴儿死亡率产生负面影响。潜在的副作用包括:睡意、恶心、头痛、头晕。

服用褪黑素的好处是什么?

人类对褪黑素对怀孕和婴儿的影响的研究尚处于早期阶段。然而，一些动物实验显示，褪黑素与怀孕结果之间存在正相关。

以下是褪黑素对胎儿的一些好处:

☛ 对大脑的健康发展至关重要。

☛ 降低宫内生长迟缓的风险。

☛ 防止氧化应激(对细胞的损害)。

☛ 防止神经行为紊乱。

对孕妇可能的好处包括:

☛ 增加生育能力。

☛ 可能会降低子痫前期的风险，尽管对人类的研究是有限的。

☛ 可能会降低早产的风险，尽管还需要对人类进行研究。

☛ 改善胎盘的功能。

☛ 改善睡眠，尤其是对那些轮班和夜班的女性。

人类研究还需要更多的研究来证明孕期是否可以补充褪黑素。

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