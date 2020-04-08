戴口罩会闷痘咋办？做对这些事很关键

因为疫情的需要，大家基本上都养成勤洗手、戴口罩的习惯，然而最近有不少妈妈们反映：因为戴口罩的原因，皮肤上出现了好多痘痘；而频繁洗手则导致皮肤干燥、瘙痒。那么面对这两个问题，我们该怎么办呢？

戴口罩长痘痘该怎么办？

戴口罩会导致皮肤长期处于湿闷的状态，加上多少会产生的摩擦，皮肤就会出现长痘痘的情况了。面对这种皮肤问题，妈妈们可以这么做：

1.做好面部清洁

如果平常有化妆、涂防晒的习惯，那么回家后要及时卸妆，注意使用一些适合肤质的洗面奶彻底清洁。特别要提醒各位，如果痘痘已经出现了，那么千万不要用手去挤。

2.合理饮食

随着疫情逐渐平缓，很多店家恢复了营业，不少人会报复性吃吃吃，尤其是辛辣重口味的食物。而想要皮肤好，就要少吃辛辣刺激的食物，同时也要注意甜食的摄入量。除此以外还要注意睡眠，尽量做到早睡早起。

3.维A酸软膏

如果已经出现了比较严重的痘痘问题，那么可以适当涂抹一些维A酸软膏。需要提醒的是，维A酸软膏有光敏性，所以切记在睡前涂抹。

4.使用抗生素

如果皮肤问题比较严重，甚至已经出现了红色丘疹、脓疱等问题，那么就可以使用一些抗生素，这里推荐的是多西环素和米诺环素。这两种抗生素不仅可以抗菌，还有着非特异性抗炎作用。

5.找医生帮忙

如果痘痘问题非常严重，那么就可能要长时间用药，因为药物本身有着一定的副作用和使用禁忌，所以此时就要去找医生帮忙了，并且在他们的指导下使用药物。

长时间戴口罩有勒痕怎么办？

长时间戴口罩会导致脸部皮肤出现勒痕，有些甚至会出现皮肤磨损的情况，鼻子、面颊、耳后都是重灾区。而想要避免这类损伤，就要做好以下几点：

1.口罩要合适

建议选择宽边口罩，这样局部的压力会比较小；另外可以买系带式的口罩，少买耳挂式，这样可以自行调整松紧，以免脸部勒出痕迹。给孩子买口罩，要选择合适尺寸和形状，以减轻局部的压迫。

2.避免过敏原

如果是皮肤比较敏感的人群，那么在购买口罩前，最好能查看一下说明书，如果有过敏原那么最好避免使用。

3.及时换位置

长时间佩戴口罩的时候，要经常更换位置，确保同一位置不被长时间压迫。除此以外可以在接触口罩的位置涂抹一些油性的产品或者贴上一些创口贴，有一定的防护作用。

频繁洗手皮肤干燥瘙痒怎么办？

有不少人发现自己的手部皮肤变得非常干燥，有些还会出现发痒、脱皮的现象，而导致这一情况的原因就是因为洗手。疫情期间，频繁使用酒精、洗手液等产品洗手容易破坏皮肤屏障功能，从而导致角质层含水量下降、出现炎症。

因为疫情还没有完全褪去，洗手习惯还要保持，那么要如何改善这种情况呢？其实很简单就是保湿。每次洗完手之后可以用一些保湿霜、护手霜，比如尿素乳膏、硅油乳膏等等，可以有效缓解皮肤问题。

最后提醒一句，最近春暖花开，疫情也得到了一定的控制，大家也可以出门浪一浪，切记口罩最好不能忘。另外很多地区太阳也出来了，长时间在户外，很可能会因为口罩而出现“阴阳脸”的情况，所以出门前要认真涂抹防晒霜哦~

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