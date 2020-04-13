孩子晚上咳不停，这么做可以让咳嗽停止

每个人都会遇到这种情况：喉咙里的那种恼人的感觉从发痒开始，然后在你试图入睡时升级为干咳，或者半夜咳醒。咳嗽是身体排出肺部和呼吸道粘液、微生物和污染物等刺激物的一种方式。继续往下读，下面就来教大家在晚上如何帮助孩子停止咳嗽。

1.垫高头部

当你躺下时，刺激物更容易进入喉咙引发咳嗽。试着垫一些枕头来抬高头部。

2.使用加湿器

干燥、温暖的空气会刺激喉咙和呼吸道。加湿器产生凉爽的雾气有助于保持卧室的空气湿润。这样可以让你的喉咙感觉舒适一些。

3.服用蜂蜜

蜂蜜和热饮料可以帮助稀释喉咙里的粘液。在不含咖啡因的茶中加入12g的蜂蜜，如花草茶，在睡前饮用。需要注意的是，不要给未满1岁的孩子服用蜂蜜。

4.解决胃食管反流病

躺着会让胃酸更容易回流到食道，这种情况称为胃酸倒流。胃食管反流病(GERD)是一种慢性胃酸反流，也是夜间咳嗽的常见原因。但是有一些生活方式的改变你可以尝试减少由GERD引起的咳嗽。例如避免吃那些会触发GERD的食物，进食后至少2.5小时不要躺下。

5.使用空气净化器

当免疫系统对过敏原反应过度时，过敏症状如咳嗽就会出现。灰尘过敏是引起咳嗽的常见原因，尤其是在晚上。另外，可以选择防尘满的枕头套、羽绒被、床垫等，并每周换一次床上用品。对了，不要让宠物睡在床上或卧室里。

6.防止蟑螂进家

蟑螂的唾液、粪便和身体部位可能会引起咳嗽和其他过敏症状。保持食物容器密封，清除堆积如山的报纸和杂志，它们会吸引灰尘，让蟑螂有藏身之处。使用灭虫器来消灭严重的蟑螂感染。

7.寻求鼻窦感染的治疗

充血的鼻窦或鼻窦感染可能会导致鼻后滴漏，特别是当躺下的时候。鼻后滴漏使喉咙后部发痒，导致咳嗽。如果夜间咳嗽是由诸如鼻窦感染等疾病引起的，那么及时治疗很重要。

8.使用减充血剂

咳嗽可能是感冒引起的。夜间或躺下时咳嗽会加重。休息、鸡汤、流质通常是战胜感冒所必需的。如果严重咳嗽是由于感冒而引起，6岁以上的儿童和成人可服用咳嗽药物治疗。帮助减少鼻后滴漏的减充血剂也可用于6岁以上的儿童和成人。

9.管理哮喘

哮喘使气道变得狭窄和发炎。干咳是哮喘的常见症状。你可能需要一个处方吸入器来治疗哮喘

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