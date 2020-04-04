孕期左腿肿胀，警惕深静脉血栓

深静脉血栓(DVT)最常发生在腿部、大腿或骨盆。孕期不常见，但是怀孕的女性比没有怀孕的妇女有5到10倍的可能性发展。妊娠期间血凝蛋白水平升高，而抗凝蛋白水平下降。怀孕期间增大的子宫也可能增加风险，因为它使下身的静脉在额外的压力下使血液回流到心脏。继续阅读，将了解更多相关知识。

症状

DVT最明显的症状是腿上肿胀，剧烈疼痛或极度敏感。多达80%的DVT病例发生在左腿。其他DVT症状包括:

* 站立或走动时腿部疼痛。

* 腿上的疼痛会使你的脚向膝盖弯曲。

* 小腿后部的皮肤发红，通常在膝盖以下。

* 轻微到严重肿胀。

是肌肉痉挛还是DVT的症状?

伸展和移动不会改善DVT的疼痛。肌肉抽筋不会使腿显得肿胀。在怀孕期间，肌肉抽筋是很常见的。它们通常会影响小腿，尤其是在第二和第三个三个月的晚上。预防手段:

* 伸展运动

* 镁补充剂

* 舒适的鞋

肺栓塞和深静脉血栓形成

另一种类型的血凝块是肺栓塞(PE)，一种肺部的血凝块。在怀孕期间，PE是罕见的，但比非孕妇更常见。PE的症状包括:

* 突然呼吸急促

* 胸部疼痛或胸闷。

* 咳血痰。

* 心跳加速。

诊断

单凭症状来诊断孕期DVT并不总是那么容易。医生可能会推荐一种叫做d -二聚体测试的血液测试。d -二聚体测试用于识别分散在血液中的血凝块。此外，还可以进行超声波扫描以确认DVT，因为在怀孕期间血凝块会增加。

多普勒超声是一种可以确定血液流经血管的速度的扫描方式，可以帮助医生确定血流是否减慢或阻塞。减慢或堵塞血流可能是血凝块的迹象。如果d -二聚体测试和超声检查不能确诊DVT诊断，医生可能会使用静脉造影。这包括在脚静脉注射一种叫做造影剂的液体。这种染料会顺着腿往上移动，通过x射线检查，它可以在血液流动被血栓阻断的血管中找到一个缺口。

治疗

在怀孕期间DVT是很容易治疗的。为了治疗DVT，将每天注射血液稀释剂肝素以阻止血块变大，帮助凝块溶解在体内，减少进一步血栓的风险。你将进行定期检查和血液检查，以确保凝块已经溶解，并没有出现进一步的血栓。

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