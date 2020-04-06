关于妊娠并发症，这些事你一定要知道

妊娠并发症是孕期常常出现的健康问题，会直接影响孕妇的健康，连带影响婴儿的健康。备孕前做好身体各项健康检查至关重要。备孕前，确保身体健康没有问题，才可以安心备孕，期待健康宝宝的到来。

下面是孕期常见的健康问题，请准妈妈予以重视：

1. 贫血

贫血是指人体外周血红细胞容量减少，低于正常范围下限的一种常见的临床症状。孕期贫血的妇女可能会感到疲劳、虚弱。 医生会检查你整个孕期的铁含量，会建议服用铁和叶酸补充剂得到有效的缓解，治疗贫血的根本原因将有助于恢复健康红细胞的数量。

2. 尿路感染

如果你在上厕所的时候感到疼痛或灼热，可能是得了尿路感染。发烧，疲劳，或者虚弱，急于上厕所，下腹有压力，尿液有异味，看起来浑浊或者红肿，恶心或者背痛……若你有以上症状，赶紧去看医生。

医院的专业治疗会通过测试尿样来判断是否患有尿路感染。用抗生素治疗可以有效抑制感染，通常在一两天内就会好转。有些女性在膀胱中自身携带细菌却没有早期症状，医生会在怀孕初期期检测你的尿液，如果有必要，会建议使用抗生素，降低得尿路感染的风险。

3. 抑郁

抑郁症的症状: 突然的情绪低落和莫名的悲伤感来袭，食欲下降、睡眠严重不足和精力涣散，无法思考、无心集中做事，常有轻生的想法。

孕期间持续抑郁会影响孕妇及胎儿的生命安全。孕前患有抑郁症也是产后抑郁症的一个危险因素。如果你有抑郁症的病史，在怀孕早期就当严肃认真对待抑郁问题，与专业医生及时沟通治疗制定一个合理的治疗计划，认真对待抑郁问题，相信医生、也相信自己，一定会得到有效的治疗。

4. 高血压

如果孕前和孕期间的慢性高血压控制不好，会使孕妇和腹中胎儿出现问题。产妇并发症的风险增加，例如子痫前期外感、胎盘早剥(当胎盘与子宫壁分离时)和妊娠糖尿病。 这些孕妇面临更高的不良分娩风险，如早产、甚至婴儿死亡。所以请务必在孕前与医生讨论血压问题，以便在孕前进行适当的血压控制。

5. 超重

在备孕前，建议保持健康范围的体重值。

孕期肥胖会增加生产风险，最近的研究表明，女性在孕前超重，患妊娠并发症的几率增加，包括子痫前期、妊娠期糖尿病、死胎和剖腹产。此外，疾病控制中心的研究表明，孕期的肥胖同时会增加医疗保健及医生服务，延长住院分娩时间。建议超重和肥胖的妇女在孕前减肥将体重控制在正常范围，降低妊娠并发症的风险，使整个孕期更健康直到顺利生产。

每年，大约有近600万孕妇怀孕。备孕前的身体健康检查，及孕期的定期健康检查，一些必须了解的健康常识都应有正确的认识，即便真的出现健康问题，也应理性对待，也应理性对待、配合医生给出的治疗意见，相信每位孕妇都会有一个健康的孕期，直至顺利生产。

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