学会父母语，和孩子共建语言“桥梁”

全世界不论哪一种语言，都不如“父母语”帮助孩子语言功能提升来的快。华盛顿大学学习与脑科学研究所的最新研究表明，“父母语”与孩子的交流大幅提高了孩子未来的语言能力。

这项研究发表在2月3日的美国国家科学院院刊在线版上。”我们开始了解父母语言的直观引导对孩子成长具有足够程度的影响，”华盛顿大学帕特里夏 · 库尔教授说“我们认为，父母的语言之所以有效，是因为这是婴儿大脑的一种社交挂钩——父母声音高音调和较慢的节奏是社交活动，并请婴儿作出回应。

使用“父母语”大有好处

所谓的“父母语”( parentese)是全世界通用的大人对婴儿说话的方式，说的还是平时正常的日常对话，只不过要说的更慢，发音更清晰，音调高，拉长韵母，更有韵律，慢慢说的话，更能清晰的传达内容。

当然，父母语不是通常所说的“婴儿语”(baby talk)，听上去是由傻傻的声音和无意义的词汇混合而成。相反，“父母语”是完全合乎语法的语言，包括真正的词汇，拉长的元音和夸张的声调。比如：妈妈说：“目~啊~妈，目~啊~妈”，爸爸说：“罢~啊~爸，罢~啊～爸”，或者平时进餐时介绍食物。

在日常生活中或者亲子阅读的时候，使用“父母语”对孩子的语言发展和专注力也是非常有帮助的。比如“胡～昂～胡～昂～的香蕉”这样说故事或者看绘本，宝宝觉得发音很有趣，能长时间的集中注意力在阅读上。

父母语言如何影响孩子的语言发展？

在2018年的一项研究中，华盛顿大学心理学系、学习与脑科学研究所(I-LABS)的研究人员跟踪了成年人和他们6个月大的孩子使用“父母语”的情况，发现父母一同参加“父母语”训练课程的婴儿在14个月大的时候比父母不参加技巧训练的婴儿会说更多的话，语言表达更为顺畅。

“我们不知道父母会如此积极地回应关于他们自己对孩子说的话，是如何影响孩子语言发展的信息。“该研究的主要作者、华盛顿大学语言学助理教授 Naja Ferjan Ramirez (以下简称N.R.) 说。

为了评估孩子的语言输出，研究中的所有家庭都配备了一个轻便的录音机，孩子在6、10、14和18个月的时候，记录连续两天内父母和婴儿的交流，研究人员可以评估父母使用父母语言的情况，父母与子女的对话，以及婴儿的语言产出——牙牙学语，或是直观的表达。在随机抽取的48个家庭中，家长辅导课程提供了具体沟通策略方面的指导和反馈，比如使用”父母语“，直接与孩子交谈，让孩子进行对话交流。

在与父母一起回顾录音时，研究人员播放了父母语言行为的录音，并将其与基于研究的儿童语言发展目标进行了比较。 研究人员鼓励家长们将语言作为日常生活的一部分，并以名片的形式向他们提供语言互动技巧，名片上有来自 vroom （美国“贝佐斯家庭基金会”的一个项目）的“大脑建设”提示。

研究人员表示，所有参与研究的家长在项目开始时都使用了“父母语”，但使用方式差异很大。教练组的孩子学到了更多关于父母语言的认知和社会益处，什么时候以及如何使用父母语言来促进与孩子的互动，以及父母语言对孩子语言发展的积极影响。

结果表明，在14到18个月之间，受过训练的家庭在语言转换和儿童发声方面，表现出了急剧的增长。经过训练的父母的孩子产生真正的单词——比如“ banana”香蕉或“ milk”牛奶——的频率几乎是对照组父母的孩子的两倍。 家长调查估计，受训家庭的孩子18个月的词汇量平均在100个左右，而对照组的孩子只有60个。

由此，“我们知道，婴儿时期的语言技能预示着语言发展的后续阶段，因此，随着时间的推移，婴儿时期语言行为的增强可能会对语言发展产生级联效应，”费尔扬 · 拉姆 · 雷兹 · 库尔博士补充说。“语言的进化是为了促进社交技能，而这种社交技能对于物种来说非常重要。在这项研究中，我们直接观察了父母的语言和社会参与是如何促进婴儿最初反应性的叫声，这些叫声变成了单词，然后变成了句子——教会婴儿人类交流的艺术。”

所以，与孩子多说话，用你的声音引导他们。见证他们牙牙学语到金句频出，是一件幸福快乐的事。

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