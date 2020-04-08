宝宝为何成了“睡渣”？这几点原因你要知晓

对于很多妈妈来说，哄宝宝睡觉真的是太难了！宝宝闹觉时，妈妈十八般“武艺”全用上了，但宝宝还是哭闹不休，怎么也HOLD不住！宝宝总是睡不好，究竟是什么原因呢？今天育姐就给大家科普一下。

1.白天午睡时间过久

宝宝有午睡习惯，很多妈妈会让不愿意“扰人清梦”，就让宝宝想睡多久就睡多久。但是这样做会带来一个不好的“后遗症”：宝宝晚上精力满满，不肯入睡。

宝宝适当午睡有益于身体健康，但大家一定要控制好午睡时长，以免对正常的作息规律造成干扰。白天的时候，大家要陪宝宝玩游戏、做运动，把精力消耗消耗，这样到了晚上自然倒头就睡，完全不用哄睡啦~

2.半夜叫醒宝宝换纸尿裤或喂奶

有的妈妈担心宝宝半夜尿湿了不舒服，或者感到饥饿，就半夜喊醒宝宝给他换纸尿裤喂奶。妈妈的这种刻意举动会对宝宝的正常睡眠周期造成干扰，导致他以后习惯性的夜醒。

育姐提醒大家，宝宝睡的正香千万不要主动喊醒他。如果宝宝半夜没有自己醒来，那就让他一觉睡到天亮，不要再“骚扰”他。

3.不能满足宝宝的陪伴需求

妈妈白天工作繁忙没有时间陪伴宝宝，或者陪伴宝宝时不够用心，就会使宝宝产生焦虑情绪，导致晚上睡不好睡不安。

对宝宝来说，妈妈的陪伴是最好的“安眠药”，大家平常要抽出时间尽可能多陪宝宝交流玩耍，聊天、讲故事、唱歌、玩游戏都可以。如果家里条件允许，可以在卧室里支一张儿童床，让宝宝同房不同床，这样对促进宝宝安睡很有帮助。

以上这些就是宝宝睡不好的几种原因，妈妈们只要找到问题的症结所在，然后“对症用药”，就一定能让宝宝睡得好睡的香，摆脱“睡渣宝宝”的称号。

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