一见到妈妈就要“作”！你家孩子也这样吗

不知道大家有没有这样的体验？平时孩子交给他爸爸或老人带的时候，都很乖巧，像个小天使，而只要自己带，孩子就“作”了起来，分分钟变成“小魔王”！

我家女儿就是个明显的例子，前一秒她爸爸带她玩，可以乖乖地跟爸爸玩各种玩具。下一秒交给我时，就瞬间变性，我拿什么都要跟我抢，给她玩具玩她直接扔，不满足她，人家直接倒地一躺，哇哇哇哭个不停……我的天呐，这是怎么了？

有人说，这就是“见娘愁”，民间也有“孩子见到娘，无事哭一场”的说法。在我咨询了公司里的几位育儿专家后，我对孩子有了新的认识和看法，今天这篇文章就分享给有同样困惑的你：

♥ 孩子不乖，是因为ta爱你哦~

首先，孩子跟妈妈的关系最亲密。在孩子心目中，妈妈是他最爱的人，积攒在心理的情绪反应只有在妈妈面前才能表现出来。想想看，小时候我们在学校被老师批评了，是不是都强忍着泪水，等到回家看到妈妈时，就再也控制不了情绪，就想着扑到妈妈怀里哭一场！

其次，孩子知道最爱他，最能包容他的人就是妈妈。因此，他可以在妈妈面前“放飞自我”。可是在别人面前，他不敢“胡作非为”，也不敢试探他人的底线，所以显得特别乖。

最后要特别说明的一点是，孩子不乖可能只是想让妈妈多陪陪自己。尤其是四到五岁，孩子到了情感表达的敏感期，此时的孩子具有很强的情感需求，喜欢亲亲爸爸妈妈，往他们的怀里钻，总是粘着他们。可大部分妈妈需要工作，不能时时刻刻陪在孩子身边。所以，妈妈只要在家，孩子就各种“作”，黏着妈妈，就是想要妈妈多陪陪自己。

孩子又“作”啦，妈妈怎么办

1.离开时记得要和孩子告别

大家出门上班或有事外出时，要跟孩子说明离开多久，何时回家，千万不要偷偷摸摸地走。孩子知道妈妈出门后会回来，心里就会踏实，也就有安全感了。

2.给孩子一个深情的拥抱

孩子哭闹时，大家要保持耐心，千万不能跟孩子说“再哭就不要你了”之类的话，这会让孩子失去安全感。建议这个时候，抱一抱孩子，拍一拍他的肩膀，安静地等他把情绪都发泄出来~

3.给孩子满满的安全感

孩子各种“作”，有可能是缺乏安全感的一种表现形式，这也就需要家长给孩子高质量的陪伴，比如多陪他搭积木、读绘本等。只要用心陪伴孩子，孩子就能感受到来自父母的关爱，心理会充满安全感，也就不“作”啦~

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)