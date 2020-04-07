准妈妈注意了：孕期绝不能少的三类营养

在孕期，健康合理的膳食十分重要，这样才能确保各类营养素既不缺乏也不过剩，否则都会影响宝宝正常发育。因为每一个人的饮食结构不一样，地区也有区别，所以膳食没有一个固定的标准，此时就可以从营养摄入量入手。根据我国居民的饮食特点，大众化的营养素一般不会缺乏，所以孕期要关注重点营养素，比如叶酸、钙和DHA。

1.钙

钙是人体不可以缺少的营养素，而我国居民有普遍存在钙缺乏的情况，因此钙是需要额外补充。推荐乳酸钙颗粒，这种补钙产品好吸收，补钙效果很好，而且只要合理补充，还可以降低高血压、预防宝宝方颅、罗圈腿等症状。

具体服用多少，要根据自己的饮食情况考虑，如果是孕中期，而且也没有喝牛奶的习惯，就可以每日补充500毫克的钙，如果是孕晚期，可以增加到每日600毫克。如果有喝牛奶的习惯，而且是每天喝，就可以把上面的数量减少一半。

2.维生素

维生素就是维他命，从字眼上就能拿理解它有多么的重要。维生素有很多种，而没有一种食物能够提供较全面的维生素，所以孕期想要摄取到全面的维生素，就要吃各种的食物。但是人的胃容量有限，不可能无限进食，所以推荐服用多元维生素，当然需要注意用量，最好按照说明说要求进行服用，尤其是在怀孕期间，需要服用多种维生素来弥补母亲饮食中的营养缺陷。

比如叶酸有助于防止神经管出生缺陷，影响大脑和脊髓。含叶酸的食物包括绿叶蔬菜、坚果、豆类、柑橘类水果，以及许多经过叶酸强化的食物。即便如此，补充适量的叶酸也是有必要的。如果某些维生素导致准妈妈犯恶心，那么就需要和医生商量，可以尝试改服咀嚼或液体维生素，而不是那种需要吞服的维生素。

3.DHA

DHA是一种不饱和脂肪酸，是大脑与眼睛的营养补充剂，在人体中有特殊的生理作用。不过因为这种营养素在普通食物中含量比较少，所以孕期妈妈们最好适当补充一些DHA，以满足胎儿的发育需求。

合理健康的膳食在孕期尤其重要，补充剂可以起到事半功倍的效果。需要提醒的是，孕期服用任何补充剂都应该在医生的建议下，科学、合理有效的搭配，切忌私自乱吃。

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