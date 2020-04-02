新手必看：聪明宝宝培养方法大揭秘

伴随宝宝们的降临，为人父母你的脑袋里一定开始幻想，他（她）会是个多么优秀的孩子：拿奖学金、以全科第一的成绩毕业入职世界500强的公司。那么大家想不想让这类幻想变成现实呢？来一起看看培养宝宝的好方法吧~

1.陪伴就是最好培养

宝宝是否聪明的先决条件就是大脑的发展，虽然在1000亿个脑细胞中，有一部分在出生时就已经预先发育完全了，但是在婴儿出生的前五年里，大部分与学习相关部分才会慢慢发展完成。

纽约大学儿童研究中心儿童早期服务主任、纽约大学医学院儿童和青少年精神病学副教授说:“在婴儿出生后的五年里发生的事情，不仅对婴儿大脑目前的发育状况有影响，也会影响婴儿今后的学习和各方面的发展。”

现代科技的迅猛发展，大部分的父母认为科技产品对于婴儿的成长和成功起到必然性的帮助，但事实证明没这么绝对。《儿科学》杂志上的研究表明，这些所谓的婴儿大脑工具不仅没有帮助，实际上它们可能会延缓语言功能的发展。用科技产品代替父母陪伴，会让孩子缺失父母关爱，这很容易让孩子产生问题。

生活中，父母应该和宝宝多说话，陪他一起玩，用心去感受宝宝们感兴趣的东西，并从这些兴趣点着手培养好奇心，而宝宝的大脑也会在这过程中逐渐成长和发育。

2.阅读可以提升兴趣

专家们建议提高宝宝们行之有效的方式之一：阅读。并非简单只是给孩子刻板“读”书，而是尝试用他们的语言、用适合他们年龄的方式和他们一起读，这样可以把阅读变成一种互动的游戏体验，激发他们的全部想象力和好奇心。

而如果你把孩子变成被动的接受者，肯定适得其反，无法达到内心所期的效果。阅读时，引导性的让孩子指出他们喜欢的图片，帮助识别颜色、形状、动物，这些都是能引起他们兴趣的东西。

3.玩具可以促进脑力发展的

婴儿对动作和声音最感兴趣，所以摇动拨浪鼓或钥匙环会刺激他们的听觉系统。随着他们的成长，可以选择用手触摸和挤压有质感的玩具，比如填充动物玩具。9个月大的时候，可以选择和孩子一起玩形状分类玩具和拼图游戏。

Tips：育儿专家们还给出了以下适龄活动的指南

4个月

在宝宝眼前慢速移动物体，比如一个色彩鲜艳的拨浪鼓；唱简单的歌曲和重复的童谣；口述宝宝将要做的动作，比如：“我们现在要上车了，把你放在车座上了、妈妈上车了。”

4-6个月

堆放东西(如塑料积木)，让宝宝敲打它们；播放不同节奏的音乐；给宝宝看色彩鲜艳的图片；让宝宝感受不同文字的物体。

6-18个月

与宝宝面对面交流，增强声音和词汇之间的联系；指出熟悉的人和物体，重复念名字。尽可能直接和宝宝说话，给宝宝介绍一些书写工具，例如蜡笔和纸张，在给宝宝读书的时候多询问他，鼓励他独立地玩自己喜欢的玩具。

2-3岁

培养宝宝的运动技能时，要经常表扬和鼓励他们，从而激发他们的想象力；和孩子过家家，比如假装打电话、开车、开茶会；在阅读时，通过提问把孩子融入到故事中；在给孩子读书时指出单词；鼓励孩子识别纸上的单词或单词的声音。

3-5岁

可以玩一些简单的棋盘游戏，培养他们学习规则和技巧；每天看电视或录像的时间限制在一至两小时，并且一定要与孩子一起观看，使之成为互动的节目。随着孩子的成长，提供简单的选择(读一本书或做一个拼图)；不要总是说“不”，鼓励探索和自然的好奇心；给予孩子尊重和关注，在孩子试图解释新经历时表现出耐心；每天腾出时间与孩子坐在一起，讨论他或她那天做了什么，鼓励孩子解释和探索新经历。

每个宝宝的到来，都是上天赐予每个家庭的小天使，用爱、责任心，努力学习做一个好父母。陪伴他们、与他们一起成长，你的宝宝会以特殊的方式给予你最完美的回馈。

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